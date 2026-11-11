Późnym wieczorem we wtorek ponad 50 izraelskich osadników zaatakowało wieś Al-Lubban asz-Szarkija, położoną na południe od Nablusu na okupowanym Zachodnim Brzegu, i podpaliło pojazdy na placu złomu. Powołując się na lokalne źródła, poinformowała o tym Anadolu Agency.

Podpalenie samochodów

Według źródeł napastnicy przybyli z pobliskich posterunków osadniczych. Oblali pojazdy łatwopalną substancją, a następnie je podpalili.

Następnie doszło do starć między napastnikami a palestyńskimi mieszkańcami. Jak twierdzą źródła, osadnicy wycofali się, a później do rejonu wjechały izraelskie pojazdy wojskowe.

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Pożar w pobliżu budynków mieszkalnych

Lokalne media rozpowszechniły nagranie pożaru i podały, że płomienie rozprzestrzeniały się w kierunku budynków mieszkalnych. Mieszkańcy zwracali się o pomoc, podczas gdy strażacy próbowali opanować ogień.

Anadolu zaznacza, że od października 2023 roku na Zachodnim Brzegu, w tym we Wschodniej Jerozolimie, nasiliły się naloty izraelskiej armii i ataki osadników. Agencja informuje o zabójstwach, zatrzymaniach, wyburzeniach domów, podpaleniach, równaniu ziemi buldożerami oraz przesiedlaniu palestyńskich społeczności.

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