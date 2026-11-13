Naukowcy z Massachusetts Institute of Technology ustalili, że u osób starszych podczas snu znacznie słabną fale płynu mózgowo-rdzeniowego, które pomagają usuwać z mózgu produkty przemiany materii. O wynikach pracy opublikowanej w czasopiśmie Nature Aging informuje News-Medical.

Porównano dwie grupy wiekowe

W badaniu uczestniczyli ochotnicy w wieku od 18 do 39 lat oraz od 60 do 84 lat. Eksperymenty trwały około dwóch godzin i rozpoczynały się późnym wieczorem, aby uczestnicy byli senni. Naukowcy mierzyli przepływ krwi w mózgu za pomocą funkcjonalnego rezonansu magnetycznego, ruch płynu mózgowo-rdzeniowego zmodyfikowaną metodą MRI, a aktywność mózgu za pomocą elektroencefalografii.

Część uczestników zasnęła bezpośrednio w skanerze. U młodszych osób podczas snu non-REM nasilały się wolne fale mózgowe, a fale płynu mózgowo-rdzeniowego stawały się większe. W starszej grupie średnia wielkość takich fal była istotnie mniejsza.

Rola reakcji naczyniowej

Autorzy sprawdzili również, jakie mechanizmy mogą być związane z zależnym od wieku spadkiem przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Ustalili, że u wielu starszych uczestników naczynia krwionośne mózgu słabiej reagowały na rosnące zapotrzebowanie tkanki nerwowej na tlen. Podczas testu wstrzymania oddechu wzrost przepływu krwi w mózgu w tej grupie był również mniejszy niż u młodszych ochotników.

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Według modelu statystycznego badaczy osłabienie sprzężenia neuro-naczyniowego i zmniejszenie przepływu krwi wyjaśniają znaczną część, lecz nie całość spadku fal płynu mózgowo-rdzeniowego. Naukowcy przypuszczają, że na ten proces mogą wpływać także inne czynniki związane z wiekiem, stanem naczyń i stylem życia.

Dalsze badania

U uczestników nie zdiagnozowano chorób neurodegeneracyjnych. Jednocześnie u części starszych ochotników wykryto oznaki atrofii istoty szarej, które korelowały z wyraźniejszym spadkiem przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego. Zespół planuje kontynuować obserwacje, aby ustalić, czy takie zmiany są związane z ryzykiem zaburzeń neurodegeneracyjnych.

Naukowcy chcą również sprawdzić możliwe sposoby zwiększenia tego przepływu. W poprzedniej pracy laboratorium ustaliło, że krótkie impulsy „różowego szumu” podczas snu mogą zwiększać przepływ płynu mózgowo-rdzeniowego u młodszych osób, jednak tego podejścia nie testowano jeszcze wśród starszych uczestników.

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