W Herzliji w Izraelu protestujący zebrali się przed domem lidera partii Jasz ar Gadiego Ajzenkota, wzywając go do współpracy z partiami arabskimi w celu utworzenia alternatywnego rządu bez premiera Binjamina Netanjahu. Uczestnicy demonstracji skandowali: „There is no change without partnership”, informuje Jerusalem Post.

Wśród uczestników protestu był zastępca burmistrza Tel Awiwu–Jafy Amir Badran, który poparł polityczne partnerstwo między opozycją a partiami arabskimi.

Wyniki liczenia głosów

Po zakończeniu liczenia głosów blok Netanjahu zdobył 53 miejsca w Knesecie. Cztery główne partie opozycyjne otrzymały łącznie 48 mandatów — o 13 mniej niż 61 miejsc potrzebnych do uzyskania większości parlamentarnej. Żaden z bloków politycznych nie uzyskał większości.

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Jaszar Ajzenkota stał się największą partią opozycyjną, zdobywając 21 mandatów, podczas gdy Likud Netanjahu uzyskał 27 miejsc. Partie arabskie mają łącznie 19 mandatów, co może stać się ważnym czynnikiem w negocjacjach dotyczących alternatywnej koalicji. Wspólna Lista zdobyła 11 miejsc, a RAAM pod przywództwem Mansura Abbasa — osiem.

Negocjacje koalicyjne

Aby spełnić przedwyborczą obietnicę, że nie wejdzie do rządu kierowanego przez Netanjahu, Ajzenkot i jego sojusznicy prawdopodobnie będą potrzebowali współpracy przynajmniej z częścią partii arabskich — w ramach formalnej koalicji lub poprzez zewnętrzne poparcie dla rządu mniejszościowego. RAAM wcześniej uczestniczył w koalicji Naftalego Bennetta i Ja’ira Lapida.

Jednocześnie lider partii Nasz Dom Izrael Awigdor Lieberman, którego ugrupowanie otrzymało siedem mandatów, według doniesień odrzucił zarówno udział w koalicji z partiami arabskimi, jak i utworzenie rządu mniejszościowego zależnego od ich poparcia. Ajzenkot spotkał się już z liderem partii Bejachad Naftalim Bennettem i liderem Demokratów Ja’irem Golanem. Golan odbył również spotkanie z liderem RAAM Mansurem Abbasem, aby omówić możliwe partnerstwo polityczne.

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