Naukowcy ze Szkoły Medycznej Uniwersytetu Wayne State wykryli związek między wyższym poziomem mitochondrialnego DNA w plemnikach a niższym miesięcznym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę w parze. W badaniu uczestniczyło 327 mężczyzn z prawidłowymi parametrami nasienia, informuje News-Medical.

Co badali naukowcy

Naukowcy sprawdzali, czy mitochondrialne DNA pozostaje w dojrzałych ludzkich plemnikach oraz czy ta cecha wiąże się z potencjałem reprodukcyjnym pary. Mitochondrialne DNA znajduje się w mitochondriach — strukturach komórkowych wytwarzających znaczną część energii. W przeciwieństwie do większości ludzkiego DNA jest ono przekazywane niemal wyłącznie przez matkę.

Podczas rozwoju plemniki zazwyczaj usuwają większość mitochondrialnego DNA. Za pomocą specjalistycznego obrazowania fluorescencyjnego badacze bezpośrednio wykryli je w części środkowej niektórych dojrzałych plemników — obszarze, w którym znajdują się mitochondria.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Związek z zajściem w ciążę

Wszyscy uczestnicy mieli wskaźniki liczby, koncentracji i morfologii plemników w granicach normalnych wartości referencyjnych. Jednocześnie wyższy poziom mitochondrialnego DNA w plemnikach wiązał się z niższym miesięcznym prawdopodobieństwem zajścia w ciążę. Związek ten utrzymał się po uwzględnieniu wieku i wskaźnika masy ciała obojga partnerów, a także statusu palenia.

Badacze odnotowali również różnice między poszczególnymi plemnikami. Nawet u mężczyzn z podwyższonym ogólnym poziomem mitochondrialnego DNA nie wykrywano go w części komórek. Wyższe wartości mierzone metodą reakcji łańcuchowej polimerazy zazwyczaj łączyły się z większym odsetkiem plemników z zachowanym mitochondrialnym DNA oraz silniejszymi sygnałami w pojedynczych komórkach.

Badanie nie wykazało, że zachowanie mitochondrialnego DNA bezpośrednio powoduje niepłodność. Autorzy uznają tę cechę za obiecujący molekularny biomarker zdrowia reprodukcyjnego mężczyzn, który może uzupełnić standardowe badanie nasienia, jednak potrzebne są dalsze badania, aby wyjaśnić mechanizmy i wpływ na zapłodnienie oraz rozwój zarodka.

Czytaj nas na