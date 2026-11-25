W Szwajcarii Międzynarodowa Federacja Hokeja na Lodzie (IIHF) złożyła do Trybunału Federalnego skargę na decyzję Sportowego Sądu Arbitrażowego (CAS), która przewiduje powrót Rosji na mistrzostwa świata w 2027 roku. Federacja oświadczyła, że ma wątpliwości co do niezależności i bezstronności dwóch z trzech arbitrów składu CAS.

Wątpliwości dotyczące arbitrów

Jak informuje The Moscow Times, IIHF wyjaśniła odwołanie niedawno ujawnionymi informacjami o możliwych powiązaniach dwóch arbitrów z Rosją. Federacja podkreśliła, że uważa zwrócenie się do Trybunału Federalnego za konieczne ze względu na znaczenie tej decyzji dla międzynarodowego hokeja.

W ubiegłym miesiącu CAS uwzględnił odwołania Federacji Hokeja Rosji, państwa-agresora, od jej zawieszenia w rozgrywkach IIHF w sezonie 2026–2027. Sąd stwierdził, że IIHF nie przedstawiła wystarczających dowodów uzasadniających wniosek o ryzykach dla bezpieczeństwa, które wymagałyby dalszego zawieszenia Rosji.

Decyzje CAS są uznawane za ostateczne, jednak organizacje sportowe mogą je zaskarżać do Federalnego Trybunału Szwajcarii, jeśli istnieją ku temu podstawy prawne.

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Reakcja drużyn i sponsorów

Rosja została zawieszona w rozgrywkach IIHF po inwazji na Ukrainę w 2022 roku. CAS uznał, że jego decyzja wywołała kontrowersyjną reakcję, ale podkreślił, że werdykt opierał się wyłącznie na przedstawionych dowodach.

Reprezentacje Austrii, Czech, Danii, Finlandii, Łotwy, Norwegii i Szwecji oświadczyły, że odmówią gry przeciwko Rosji. Firma AJ Products, jeden z dużych sponsorów hokeja, wycofała wsparcie sponsorskie, a inni sponsorzy oświadczyli, że również mogą to zrobić w przypadku udziału Rosji.

Rosja nie wystąpi w przyszłym miesiącu na młodzieżowych mistrzostwach świata 2027, ponieważ Kanada oświadczyła, że nie wpuści rosyjskich i białoruskich sportowców, nawet posiadających ważne wizy. Czechy również nie pozwolą rosyjskim sportowcom wjechać do kraju na mistrzostwa świata kobiet do lat 18, zaplanowane na styczeń.

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