Niezależna Międzynarodowa Komisja Śledcza ds. Okupowanego Terytorium Palestyńskiego, w tym Wschodniej Jerozolimy, oraz Izraela oświadczyła, że izraelskie władze i siły nadal popełniały zbrodnie wojenne, zbrodnie przeciwko ludzkości i ludobójstwo na Okupowanym Terytorium Palestyńskim, w tym po zawarciu porozumienia o zawieszeniu broni w Strefie Gazy w Palestynie. Poinformował o tym The Hindu.

Raport dla Zgromadzenia Ogólnego ONZ

Komisja przedłożyła raport Zgromadzeniu Ogólnemu ONZ 14 października 2026 roku. Dokument analizuje zabójstwa, a także wyrządzanie poważnej szkody fizycznej i psychicznej, których — według komisji — ludzie doświadczali od października 2023 roku w wyniku działań izraelskich i palestyńskich sił bezpieczeństwa.

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Ustalenia komisji

Według oceny komisji naruszenia ze strony Izraela obejmowały szeroko zakrojone lub systematyczne ataki wymierzone w ludność cywilną. W ustaleniach mowa jest również o polityce państwowej oraz o tym, że struktury siłowe, według twierdzeń komisji, były świadome, iż takie działania stanowiły część ataku na ludność cywilną, i działały z odpowiednim zamiarem.

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