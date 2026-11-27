Międzynarodowa agencja informacyjna Agence France-Presse (AFP) z siedzibą w Paryżu wyłączyła platformę AFP Forum po cyberataku. Z serwisu korzystają klienci agencji, aby przeglądać i pobierać jej materiały. AFP Forum pozostanie niedostępne do odwołania.

Platformę wyłączono jako środek ostrożności

Jak informuje Anadolu Agency, atak rozpoczął się o 1:30 czasu paryskiego, czyli o 00:30 GMT. Poinformowano o tym w wewnętrznej wiadomości e-mail kierownictwa AFP. Po wykryciu ingerencji zespół agencji rozpoczął ograniczanie skutków incydentu i wyłączył AFP Forum jako środek ostrożności.

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AFP poinformowała również, że oferuje subskrybentom alternatywne rozwiązania, dopóki platforma pozostaje niedostępna. Dochodzenie jest prowadzone z udziałem zewnętrznych ekspertów.

Napastnika dotąd nie ustalono

Na tym etapie AFP nie ma informacji o tym, kto stoi za cyberatakiem. Incydent nastąpił w kontekście serii ataków na firmy i instytucje państwowe we Francji i innych krajach w ostatnich miesiącach. Część tych ataków łączono z grupami przestępczymi dążącymi do korzyści finansowych, a inne miały na celu destabilizację.

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