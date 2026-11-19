W Paryżu we Francji Międzynarodowa Agencja Energetyczna oświadczyła, że kryzys w Cieśninie Ormuz stworzył największe w historii zagrożenie dla bezpieczeństwa energetycznego. Poinformowano o tym w dorocznym raporcie World Energy Outlook, podaje Channel NewsAsia.

Zakłócenia w eksporcie ropy

Według agencji kraje Zatoki Perskiej mają trudności z eksportem ropy po tym, jak Iran zaczął blokować Cieśninę Ormuz i atakować tankowce w tym rejonie. Według źródła kryzys rozpoczął się po uderzeniach USA i Izraela na Iran w lutym.

Przed rozpoczęciem kryzysu przez Cieśninę Ormuz przechodziła około jedna piąta światowych morskich dostaw ropy. USA próbowały eskortować statki tą trasą, jednak łańcuchy dostaw, według oceny MAE, pozostają znacząco zakłócone.

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Koszty dla konsumentów

Dyrektor wykonawczy MAE Fatih Birol zaznaczył, że skala kryzysu przewyższa szoki naftowe z lat 70. XX wieku. Kraje produkujące zwiększały dostawy na rynek i korzystały z alternatywnych tras, podczas gdy Chiny ograniczyły zakupy na rynku międzynarodowym.

Jednocześnie coraz większa część skutków zakłóceń dostaw spada na konsumentów w postaci wysokich cen, a w niektórych przypadkach także niedoborów surowców energetycznych. Birol oświadczył również, że im dłużej potrwa kryzys, tym głębsze będą jego konsekwencje dla sektora energetycznego i światowej gospodarki.

W bazowym scenariuszu raportu MAE prognozuje, że światowy popyt na ropę osiągnie szczyt około 2030 roku, a następnie będzie powoli spadać. Popyt na gaz, zgodnie z tym scenariuszem, będzie rosnąć mniej więcej do 2035 roku. Na potrzeby nowego raportu agencja dodała także dwa scenariusze na wypadek dalszego utrzymywania się kryzysu na Bliskim Wschodzie.

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