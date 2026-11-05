W Durbanie w Republice Południowej Afryki wyborom lokalnym towarzyszyły żywiołowe uliczne świętowania, a wyborcy byli zdecydowani doprowadzić do zmian. Poinformował o tym 5 listopada TimesLIVE.

Walka o eThekwini

Materiał dotyczy walki o kierowanie gminą eThekwini. Partia MK oświadczyła, że jest pewna możliwości przejęcia kontroli nad władzami miasta. Sojusz Demokratyczny (DA) z kolei liczy na niespodziewane zwycięstwo.

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Nastroje podczas wyborów

TimesLIVE opisuje wydarzenia jako gorączkę wyborczą i wskazuje na poczucie zmian wśród uczestników głosowania. Doniesienia te dotyczą nastrojów wyborców i oświadczeń sił politycznych podczas wyborów lokalnych.

Na opublikowanym zdjęciu przedstawiono zwolenniczkę MK Ongezwe Sitole w Albert Park. Wśród wymienionych autorów publikacji są Yasantha Naidu, Chris Makhaye i Mlungisi Mhlophe-Gumede.

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