W Hadze w Niderlandach Międzynarodowy Trybunał Karny nie zdołał w pełni zbadać skarg na dwóch kandydatów na sędziów i nie przekazał informacji o tych zarzutach państwom, które mają głosować w wyborach. Jak informuje The Independent, wewnętrzny organ nadzorczy trybunału wyjaśnił, że nie mógł przeprowadzić kontroli bez ujawnienia tożsamości osób, które złożyły skargi.

Skargi na kandydatów

Łącznie skargi wpłynęły w sprawie siedmiu z 14 zgłoszonych kandydatów. Obejmowały one zarzuty łapownictwa, fałszywych informacji o doświadczeniu zawodowym oraz innego niewłaściwego zachowania. W odniesieniu do czterech kandydatów skargi dotyczyły faktów, o których wcześniej pisały media lub które rozpatrywały inne instytucje; Niezależny Mechanizm Nadzoru MTK oświadczył, że zdołał potwierdzić zawarte w nich twierdzenia.

W dwóch innych przypadkach chodziło o zarzuty, które wcześniej nie zostały upublicznione. Trzy kobiety oświadczyły, że jeden z kandydatów upokarzał je do łez lub powodował dyskomfort, zapraszając na późnowieczorne spotkania przy drinkach albo wspólne wyjazdy. Jeszcze jedna kobieta twierdziła, że inny nominowany niestosownie dotykał jej podczas wydarzenia służbowego i groził odwetem w razie złożenia skargi.

Państwo, które zgłosiło jednego z kandydatów, poinformowało, że po własnym dochodzeniu nie zdołało potwierdzić zarzutów. Jednocześnie wysoki rangą dyplomata powiedział, że państwo nie przesłuchało obecnych i byłych pracowników kandydata z powodu braku zasobów.

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Kontrola nie zdążyła przed oceną

Termin zgłaszania kandydatur przedłużano trzykrotnie, ponieważ trybunał miał trudności ze zebraniem wystarczającej liczby nominacji. W rezultacie Niezależny Mechanizm Nadzoru miał tylko dwa tygodnie, aby ocenić zgodność kandydatów z kryterium wysokich walorów moralnych przewidzianym w Statucie Rzymskim. Trzech z 14 nominowanych później wycofało swoje kandydatury.

Organ nadzorczy przekazał komisji ekspertów prawnych wstępny raport zaledwie trzy dni przed rozpoczęciem rozmów kwalifikacyjnych, a ostateczną kontrolę zakończył już po tym, jak komisja zakończyła pracę. W publicznym raporcie komisja zaznaczyła, że z tego powodu nie może wydać ostatecznego wniosku, czy którykolwiek kandydat spełnia kryterium wysokich walorów moralnych.

Na początku tego miesiąca państwa strony otrzymały wyciągi z raportu tylko dotyczące trzech kandydatów, w przypadku których organ nadzorczy zdołał potwierdzić zarzuty. Zgromadzenie Państw-Stron poinformowało, że dokonuje przeglądu procedur pod kątem możliwego ich ulepszenia.

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