Międzynarodowa Organizacja Morska odnotowała co najmniej 25 śmierci marynarzy od początku wojny USA i Izraela przeciwko Iranowi 28 lutego. W związku z konfliktem statki handlowe w Cieśninie Ormuz i przyległych wodach wielokrotnie były atakowane, informuje Al Jazeera.

Przed rozpoczęciem wojny przez Cieśninę Ormuz, która łączy Zatokę z Morzem Arabskim, przepływała około jedna piąta światowego zużycia ropy naftowej.

Ataki na statki handlowe

Według IMO w regionie zgłoszono co najmniej 129 incydentów z udziałem statków. Podczas ataków używano rakiet, pocisków i min morskich, w wyniku czego statki ulegały uszkodzeniom, zapalały się lub tonęły.

Iran faktycznie zamknął cieśninę po rozpoczęciu ataków USA i Izraela, ostrzegając, że statki próbujące przepłynąć bez zezwolenia mogą stać się celami. Jednocześnie Waszyngton wprowadził morską blokadę irańskich portów.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej Iranu oświadczył w niedzielę, że trzy tankowce, które, jak twierdził, poruszały się nieautoryzowaną trasą, doznały eksplozji i poważnych pożarów. Irańskie siły poinformowały również o pożarach pięciu tankowców i holownika w odrębnych incydentach w cieśninie. Osobno na północ od Kataru doszło do eksplozji na pływającym pod banderą Wysp Marshalla tankowcu Velos Sapphire, w której zginął jeden członek załogi.

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Ofiary i ochrona załóg

Wśród zabitych jest wielu obywateli Indii — co najmniej 16 osób. W czerwcu trzech indyjskich marynarzy zginęło w wyniku amerykańskich uderzeń na statki handlowe w pobliżu Omanu. Kolejny obywatel Indii, Gandhar Nahim Ajij z Gudźaratu, zginął po tym, jak statek towarowy MSV Al Jusufi został trafiony w pobliżu Omanu; uratowano 13 innych członków załogi.

We wrześniu dwóch filipińskich marynarzy zginęło, gdy saudyjski tankowiec Sidr został trafiony pociskami w pobliżu Cieśniny Ormuz. Według oceny IMO przedstawionej pod koniec sierpnia, w październiku w pobliżu cieśniny mogło pozostawać zablokowanych około 6 tysięcy marynarzy.

W marcu związki zawodowe pracowników morza i przedsiębiorstwa żeglugowe uzgodniły, że marynarze mogą odmówić wejścia do wyznaczonych stref zagrożenia. Porozumienie przewiduje również opłacany przez firmę powrót do kraju oraz rekompensatę w wysokości dwóch miesięcznych wynagrodzeń podstawowych. Międzynarodowa Federacja Pracowników Transportu poinformowała, że przewiduje ono wyższe wynagrodzenie oraz podwójną standardową rekompensatę w przypadku śmierci lub niepełnosprawności marynarza.

Konwencja ONZ o prawie morza gwarantuje statkom prawo przejścia tranzytowego przez cieśniny, którego nie można zawiesić. Abdul Halike, szef Maritime Centre Uniwersytetu Liverpool John Moores, zauważył, że słabym ogniwem pozostaje praktyczne egzekwowanie prawa międzynarodowego.

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