W pięciu miastach USA mobilne punkty medyczne ze zintegrowanymi usługami w zakresie profilaktyki HIV oraz leczenia zaburzeń związanych z używaniem substancji psychoaktywnych wiązały się ze spadkiem śmiertelności ogólnej o 71%. Wynik uzyskano w porównaniu z grupą, której nawigatorzy pomagali korzystać z dostępnych niemobilnych usług w społecznościach, informuje News-Medical.

Jak przeprowadzono badanie

W finansowanym przez Narodowe Instytuty Zdrowia USA badaniu HPTN 094 uczestniczyło 409 dorosłych osób bez HIV. Przyjmowały one narkotyki w iniekcjach, miały zaburzenie związane z używaniem opioidów, na początku badania nie otrzymywały farmakologicznego leczenia tego zaburzenia i były gotowe rozważyć jego rozpoczęcie.

Badanie prowadzono w Houston, Los Angeles, Nowym Jorku, Filadelfii i Waszyngtonie. Jedna grupa przez 26 tygodni otrzymywała pomoc nawigatorów, a także zintegrowane usługi w mobilnym punkcie medycznym: codzienną doustną profilaktykę przedekspozycyjną HIV, farmakologiczne leczenie zaburzenia związanego z używaniem opioidów oraz ograniczony zakres wsparcia klinicznego i społecznego.

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Stosowanie profilaktyki i leczenia

Uczestnikom drugiej grupy również przez 26 tygodni pomagali nawigatorzy, jednak kierowano ich do istniejących niemobilnych usług w społecznościach. Badacze nie stwierdzili różnicy między grupami w stosowaniu codziennej doustnej profilaktyki przedekspozycyjnej HIV ani farmakologicznego leczenia zaburzenia związanego z używaniem opioidów.

Potwierdzone stosowanie leków zapobiegających HIV po 26 tygodniach pozostawało niskie w obu grupach. Jednocześnie 14% uczestników stosowało farmakologiczne leczenie zaburzenia związanego z używaniem opioidów w 26. i 52. tygodniu badania, choć na jego początku nikt takiego leczenia nie otrzymywał.

Współautorka badania Nabila El-Bassel zaznaczyła, że osoby przyjmujące narkotyki w iniekcjach mogą mierzyć się z rozproszonym systemem opieki, niestabilnym mieszkaniem i stygmatyzacją. Autorzy wskazali również, że niskie stosowanie doustnej profilaktyki przedekspozycyjnej świadczy o trudnościach z jej akceptowalnością dla tej grupy oraz o potrzebie oceny leków o długim działaniu.

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