Naukowcy z Instytutu Weizmana w Izraelu opisali system sztucznej inteligencji Brain-IT, który rekonstruuje obrazy oglądane przez uczestników eksperymentu na podstawie danych z funkcjonalnego rezonansu magnetycznego. Model analizuje aktywność kory wzrokowej — obszaru mózgu przetwarzającego informacje wizualne — i przekazuje prognozy do generatora obrazów, donosi Live Science. Pracę opublikowano jako preprint na platformie arXiv.

Jak działa Brain-IT

System opiera się na podejściu Universal Brain Encoder, które wychodzi od obrazu i modeluje oczekiwaną reakcję mózgu na niego. Brain-IT działa w odwrotnym kierunku: otrzymuje zmierzoną aktywność mózgu i próbuje odtworzyć obraz, który widziała dana osoba.

W tym celu model rozdziela tysiące pomiarów z kory wzrokowej na 128 grup w zależności od rodzaju informacji wizualnej, którą mogą zawierać. Niektóre obszary mogą być powiązane z prostszymi cechami, w tym krawędziami, teksturami lub rozmieszczeniem elementów. Inne mogą reagować na bardziej złożone kategorie — twarze, ciała lub sceny.

Dekoder tworzy dwa rodzaje prognoz: semantyczną, czyli dotyczącą prawdopodobnej treści sceny, oraz strukturalną — dotyczącą ogólnego rozmieszczenia kształtów w kadrze. Prognoza strukturalna staje się punktem wyjścia dla generatora, a semantyczna pomaga mu stworzyć wiarygodny wygląd obiektów.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Ograniczenia technologii

Autorzy pracy porównali syntetyczne obrazy z oryginalnymi obrazkami pokazywanymi uczestnikom. Według ich danych Brain-IT przewyższył wcześniejsze metody w standardowych metrykach rekonstrukcji. Oświadczyli również, że godzina danych od nowego uczestnika dała wyniki porównywalne z podejściami, które wcześniej trenowano na 40 godzinach nagrań.

Jednocześnie rekonstrukcje nie są dokładnymi kopiami tego, co zostało zobaczone. Na końcowym etapie system wykorzystuje generator dyfuzyjny wytrenowany na dużej liczbie obrazów. Może on dodawać wiarygodne tekstury, doprecyzowywać rysy twarzy lub uzupełniać brakujące szczegóły, których bezpośrednio nie było w danych ze skanowania.

Twórcy podkreślają, że Brain-IT nie odtwarza wspomnień ani wyobrażonych obrazów. Do jego działania potrzebne są kontrolowane pokazanie konkretnego obrazu, współpraca uczestnika oraz dane z funkcjonalnego MRI. Zespół jest także na wczesnym etapie sprawdzania możliwości zastosowania elektroencefalografii, jednak wiarygodne wyniki obecnie wymagają kosztownego i złożonego skanowania MRI.

Czytaj nas na