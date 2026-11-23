Naukowcy zamodelowali, że powszechne stosowanie leków z klasy GLP-1 w leczeniu otyłości w połączeniu ze zdrowszą dietą może do 2050 roku wiązać się z 7,7 mln unikniętych zgonów na świecie oraz 46 mln hektarów dodatkowych terenów naturalnych poza użytkowaniem rolniczym i gospodarką leśną. Informuje o tym News-Medical, powołując się na badanie opublikowane w Nature Communications.

Sześć scenariuszy do 2050 roku

Naukowcy z University of Aberdeen, University of Edinburgh oraz Scotland’s Rural College wykorzystali globalny model LandSyMM. Łączy on użytkowanie gruntów, plony, popyt na żywność, handel międzynarodowy i ceny.

Autorzy porównali bazowy scenariusz rozwoju do 2050 roku z sześcioma hipotetycznymi wariantami dostępu do leczenia dla dorosłych z otyłością, czyli ze wskaźnikiem masy ciała wynoszącym 30 lub więcej. Modelowanie obejmowało dostępność leków w krajach o wysokich dochodach, w krajach o wysokich i wyższych średnich dochodach, a także we wszystkich krajach.

W pierwszym wariancie pacjenci stopniowo zmniejszali kaloryczność diety, nie zmieniając proporcji różnych grup produktów. W drugim dodatkowo przechodzili na dietę EAT-Lancet-2, która przewiduje więcej owoców, warzyw i roślin strączkowych oraz mniej mięsa i cukru. Model zakładał, że dzienna podaż żywności dla osób poddawanych leczeniu będzie stopniowo spadać do 1850 kilokalorii na osobę.

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Wpływ na zdrowie i ceny żywności

W scenariuszu obejmującym wyłącznie ograniczenie kaloryczności model oszacował do 6,6 mln unikniętych zgonów w 2050 roku oraz około 32 mln hektarów dodatkowych terenów naturalnych poza użytkowaniem rolniczym i gospodarką leśną. Autorzy powiązali wyższe wskaźniki w scenariuszu zmiany diety przede wszystkim z ograniczeniem ryzyka związanego z otyłością, a także ze zmniejszeniem spożycia czerwonego i przetworzonego mięsa.

Zgodnie z modelem spadek popytu na żywność w krajach, w których stosowano leczenie, obniżyłby światowe ceny żywności. Jednocześnie mogłoby to zwiększyć spożycie żywności wśród osób, które nie otrzymują leków, w tym czerwonego i przetworzonego mięsa. Autorzy oszacowali związany z tym wzrost śmiertelności na około 10 dodatkowych zgonów na milion dorosłych w scenariuszu wyłącznie z ograniczeniem kaloryczności oraz sześć dodatkowych zgonów w scenariuszu łączącym leczenie ze zmianą diety.

Ograniczenia modelu

Badacze podkreślili, że chodzi o scenariusze obliczeniowe, a nie prognozę rzeczywistego przepisywania leków. Model nie uwzględniał przerwania leczenia ani możliwego ponownego przyrostu masy ciała, a także nie oceniał emisji gazów cieplarnianych i wpływu produkcji leków na środowisko. Szacunki śmiertelności oparto na zmianach czynników ryzyka związanych z masą ciała i dietą, a nie na obserwowanych wynikach klinicznych.

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