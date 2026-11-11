Naukowcy z Lombardi Comprehensive Cancer Center Uniwersytetu Georgetown stworzyli model populacyjny, według którego najbardziej cytotoksyczne schematy chemioterapii u kobiet, które przeżyły raka piersi, mogą wiązać się z utratą średnio 9,4 roku dalszego życia. Obliczenie wyjaśniono wcześniejszym rozwojem chorób związanych ze starzeniem się.

O wynikach badania opublikowanego 10 listopada 2026 roku w JAMA Network Open informuje News-Medical. Autorzy wskazują, że chemioterapia pomaga wielu kobietom przeżyć raka piersi, jednak leczenie może również uszkadzać zdrowe tkanki i przyspieszać starzenie biologiczne.

Jak przeprowadzono ocenę

Model obejmował kobiety w wieku od 30 do 79 lat i porównywał schematy chemioterapii o różnym poziomie cytotoksyczności, czyli zdolności do uszkadzania komórek. Do oceny wieku biologicznego badacze wykorzystali dane dotyczące związku między chemioterapią a poziomem białka p16 we krwi. Białko to jest powszechnym markerem starzenia komórkowego.

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Jak wyjaśnił główny autor Swarnavo Sarkar, chemioterapia może zwiększać liczbę komórek senescentnych — uszkodzonych komórek, które przestały się dzielić i są odporne na śmierć. Takie komórki wydzielają cząsteczki biologiczne, które mogą nasilać uszkodzenia tkanek i stan zapalny.

Dalsze badania

Starsza autorka pracy Jeanne Mandelblatt zaznaczyła, że przyspieszone starzenie biologiczne po chemioterapii może utrzymywać się przez lata, a jego konsekwencje mogą nie ujawniać się od razu. Mogą one obejmować wczesny początek chorób związanych z wiekiem, kruchość organizmu i problemy poznawcze.

Naukowcy planują rozszerzyć metodologię na inne rodzaje leczenia raka piersi, w tym radioterapię, immunoterapię, terapię celowaną i terapię hormonalną. Autorzy chcą również uwzględnić indywidualne cechy pacjentek, aby w przyszłości spersonalizowanie oceniać możliwe długoterminowe konsekwencje leczenia.

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