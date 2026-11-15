Naukowcy z University of Waterloo stworzyli model matematyczny wskazujący, że witamina C może osłabiać powstawanie w żołądku potencjalnie szkodliwych produktów nitrozowania. Jak podaje ScienceDaily, te reakcje chemiczne wiąże się z ryzykiem rozwoju raka, jednak wnioski z pracy opierają się na modelowaniu, a nie na badaniach klinicznych.

Jak działał model

Naukowcy zamodelowali przemieszczanie się azotanów i azotynów w organizmie oraz ich przemiany chemiczne. Model obejmował gruczoły ślinowe, żołądek, jelito cienkie i osocze krwi.

Azotany i azotyny występują między innymi w produktach mięsnych, takich jak bekon i salami, a także w owocach i warzywach uprawianych w glebie lub wodzie zanieczyszczonej szkodliwymi substancjami. Po dostaniu się do żołądka związki te mogą uczestniczyć w nitrozowaniu — reakcji, w wyniku której powstają substancje, które zdaniem badaczy mogą być związane z rozwojem raka. Jednocześnie azotany i azotyny pełnią ważne funkcje dla mózgu i układu sercowo-naczyniowego.

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Rola witaminy C

Zgodnie z wynikami symulacji witamina C spożywana wraz z azotanami i azotynami może zapobiegać powstawaniu potencjalnie szkodliwych związków. Zdaniem autorów może to wyjaśniać, dlaczego produkty zawierające azotany niekoniecznie wiążą się z takimi samymi zagrożeniami. Na przykład zielone warzywa liściaste, w tym szpinak, naturalnie zawierają zarówno azotany, jak i witaminę C.

Model przewiduje również, że przyjmowanie witaminy C po każdym posiłku mogłoby umiarkowanie zmniejszyć powstawanie produktów nitrozowania, szczególnie po spożyciu żywności zawierającej azotany i azotyny. Jednocześnie badacze podkreślają, że potrzebne są dalsze badania, aby ustalić, czy oznacza to mierzalne zmniejszenie ryzyka raka u ludzi.

Kierunki dalszych badań

Autorzy uważają, że model może pomóc w planowaniu badań laboratoryjnych i klinicznych. Uwzględnia on wpływ spożycia azotynów, przeciwutleniaczy, czasu przyjmowania posiłków, warunków w żołądku oraz aktywności mikrobiomu jamy ustnej. Badanie opublikowano w czasopiśmie Journal of Theoretical Biology.

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