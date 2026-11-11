Naukowcy zaproponowali wyjaśnienie geologicznej luki trwającej 1,2 mld lat w skałach Wielkiego Kanionu. Nowy model ruchu płaszcza Ziemi wskazuje, że powolna cyrkulacja rozgrzanej materii we wnętrzu planety mogła podnieść poszczególne obszary kontynentów, nasilić erozję i nie dopuścić do zachowania osadów z tego okresu.

Jak podaje Live Science, w ścianach kanionu skały metamorficzne i magmowe, które powstały 1,7 mld lat temu, są bezpośrednio przykryte skałami osadowymi liczącymi około 500 mln lat. Przerwę między nimi nazywa się Wielką Niezgodnością — znaczną luką w zapisie geologicznym.

Wypiętrzenie i erozja

Badanie opublikowane 4 listopada w czasopiśmie Nature wiąże powstanie tej luki z dynamicznym wypiętrzaniem obszarów pod wpływem płaszcza. Według modelu proces ten zachodził w Ameryce Północnej, bałtyckim regionie Europy oraz na północy Chin — w regionach, gdzie Wielka Niezgodność jest szczególnie wyraźna.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wypiętrzenie powierzchni tworzyło stoki, z których lodowce i inne czynniki erozji mogły znosić materiał osadowy do morza. Współautor pracy, geonaukowiec z Uniwersytetu Wollongong Nicholas Flament, zaznaczył, że zlodowacenie prawdopodobnie odgrywało ważną rolę w erozji, jednak kluczowym czynnikiem mogło być wypiętrzenie kontynentów spowodowane procesami w płaszczu.

Gromadzenie osadów

Model pokazuje również, że w ciągu ostatnich 540 mln lat obszary te zaczęły się obniżać. Stworzyło to przestrzeń do gromadzenia i zachowania osadów na kontynentach, co według wniosków badaczy oznaczało zakończenie Wielkiej Niezgodności.

Luka obejmuje czas bezpośrednio przed eksplozją kambryjską oraz część jej okresu, gdy życie na Ziemi gwałtownie się różnicowało. Geolog Shanan Peters z Uniwersytetu Wisconsin–Madison, który nie uczestniczył w badaniu, przypuszcza, że odsłonięte skały krystaliczne mogły zwiększyć dopływ potasu, żelaza, manganu i węgla do mórz. Mogło to wpływać na warunki, w których ewoluowało złożone życie.

Czytaj nas na