Model sztucznej inteligencji Claude, działając według wskazówek specjalisty ds. AI Pawła Rabcewicza, który pracuje w Hiszpanii, wykrył dwa kandydaty na egzoplanety. Mogą one krążyć wokół gwiazdy TIC 4206066, znajdującej się 116 lat świetlnych od Ziemi. Wyniki sprawdzają zawodowi astronomowie, informuje Nature.

Poszukiwanie w danych teleskopu TESS

Rabcewicz nie ma formalnego wykształcenia astronomicznego. We wrześniu zlecił narzędziu programistycznemu Claude Code przeanalizowanie określonego zbioru danych z kosmicznego teleskopu NASA TESS oraz przedstawił ogólny plan poszukiwania niewykrytych planet. Po około dwóch tygodniach model zaproponował dwa potencjalne obiekty.

Claude przetworzył obserwacje ponad 120 tysięcy gwiazd wykonane przez TESS pod koniec 2025 roku i na początku 2026 roku. Zgodnie ze wskazówkami Rabcewicza model zastosował popularny algorytm wyszukiwania planet, który wykrywa regularne, powtarzające się spadki jasności gwiazdy. Taki sygnał może powstawać, gdy planeta przechodzi między gwiazdą a obserwatorem i częściowo blokuje jej światło.

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Dwa cykle spadku jasności

W danych dotyczących TIC 4206066 Claude wykrył dwa odrębne cykle spadku jasności: mniej więcej co trzy i co 11 dni. Może to wskazywać na obecność dwóch planet na różnych orbitach: planeta bliższa gwiazdy miałaby krótszy okres obiegu.

Na zlecenie Rabcewicza Claude sprawdził również archiwalne dane TESS z 2018 i 2020 roku oraz wykrył w nich te same powtarzające się sygnały. Następnie model zastosował otwarty algorytm wyszukiwania planet, stworzony przez badaczkę egzoplanet Michelle Kunimoto z Uniwersytetu Kolumbii Brytyjskiej w Kanadzie, aby dodatkowo zweryfikować sygnały.

25 września Rabcewicz opublikował preprint pracy na platformie Zenodo. Praca nie przeszła jeszcze recenzji naukowej, jednak astronomowie TESS przeprowadzili niezależną analizę i wpisali sygnały na oficjalną listę kandydatów na planety. Kunimoto jednocześnie ostrzegła, że dostępność narzędzi AI spowodowała znaczny napływ prac z kandydatami niskiej jakości, których autorzy nie zawsze rozumieją użyte algorytmy i mogą zweryfikować ich wnioski.

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