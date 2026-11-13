Naukowcy wymodelowali, jak zastąpienie produktów mlecznych roślinnymi alternatywami wpłynie na spożycie jodu w Wielkiej Brytanii. Przy obecnej praktyce dobrowolnego wzbogacania takich produktów odsetek osób z niewystarczającym spożyciem jodu może wzrosnąć, zwłaszcza wśród dziewcząt w wieku 14–18 lat oraz kobiet w wieku 19–49 lat, informuje News-Medical.

Jod okazał się najbardziej narażony

Pracę opublikowano w czasopiśmie The Lancet Planetary Health. Autorzy wykorzystali dane z brytyjskiego National Diet and Nutrition Survey za lata 2016–2019: do analizy włączono 87% z 3558 uczestników spożywających produkty mleczne. Średnie spożycie produktów mlecznych wynosiło 237 gramów dziennie, przy czym mleko stanowiło 85% tej ilości.

Naukowcy modelowali zastąpienie mleka, sera i jogurtu roślinnymi odpowiednikami w 20%, 35%, 50% i 100%. Oceniali spożycie jodu, wapnia, ryboflawiny i witaminy B12. Jod okazał się składnikiem najbardziej wrażliwym na taką zmianę: przy zastąpieniu 35% produktów mlecznych średnie spożycie jodu, według obliczeń, zmniejszało się o 9–21% w większości grup.

Przed modelowaniem 54% dziewcząt w wieku 14–18 lat miało niewystarczające spożycie jodu, a wśród kobiet w wieku 19–49 lat wskaźnik ten wynosił około 32%. Przy zastąpieniu 35% produktów mlecznych roślinnymi alternatywami odsetek dziewcząt z niewystarczającym spożyciem jodu mógł wzrosnąć do 65%, a wśród kobiet w wieku 19–49 lat — do 42%.

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Wzbogacanie produktów i sól jodowana w chlebie

W badaniu zaznaczono, że tylko 12% roślinnych alternatyw dla produktów mlecznych na brytyjskim rynku w 2020 roku zawierało dodany jod. Obowiązkowe wzbogacanie wszystkich takich produktów w jod, wapń, ryboflawinę i witaminę B12 mogłoby utrzymać średnie spożycie tych składników blisko poziomu wyjściowego, jednak nie wyeliminowałoby istniejącego już niewystarczającego spożycia jodu w grupach wrażliwych.

Autorzy osobno ocenili scenariusz stosowania soli jodowanej w chlebie produkowanym przemysłowo. Chleb spożywało 60% uczestników, średnio około 93 gramów dziennie. Bez zastępowania produktów mlecznych takie podejście obniżało odsetek dziewcząt w wieku 14–18 lat z niewystarczającym spożyciem jodu z 54% do 37%.

Najskuteczniejsze w modelu okazało się połączenie obowiązkowego wzbogacania roślinnych alternatyw w jod z użyciem soli jodowanej w chlebie: utrzymywało ono lub poprawiało adekwatność spożycia jodu we wszystkich grupach nawet przy całkowitym zastąpieniu produktów mlecznych. Jednocześnie badacze podkreślili, że modelowanie ocenia ryzyko niewystarczającego spożycia składników odżywczych, a nie potwierdzony niedobór u ludzi.

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