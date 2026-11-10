Modelowanie komputerowe przeprowadzone przez badaczy z USA i Wielkiej Brytanii na podstawie danych z misji Voyager 2 może wyjaśnić niezwykłą konfigurację pól magnetycznych Urana i Neptuna wzrostem przewodnictwa elektrycznego materii w głębokich warstwach tych planet. O wynikach badania informuje Space.com.

Pola magnetyczne są przesunięte względem osi

Jedynym statkiem kosmicznym, który odwiedził oba lodowe olbrzymy, był Voyager 2: przeleciał obok Urana w styczniu 1986 roku, a obok Neptuna w sierpniu 1989 roku. Sonda wykryła, że pole magnetyczne Urana jest odchylone o 59 stopni od osi obrotu planety i nie jest skoncentrowane w jądrze. Pole magnetyczne Neptuna również ma nieuporządkowaną strukturę, jest odchylone o 47 stopni i przesunięte względem środka planety.

Dla porównania pole magnetyczne Ziemi jest nachylone względem osi jej obrotu tylko o 11 stopni. Wcześniej za jedną z możliwych przyczyn nachylenia Urana uznawano dawne zderzenie z planetą wielkości Ziemi, które mogło przewrócić lodowego olbrzyma. Jednak podobna budowa pola Neptuna wskazuje, że wyjaśnienia należy szukać we właściwościach wewnętrznych obu planet.

Materia przewodząca prąd we wnętrzu

Autorzy pracy zamodelowali efekt dynama — proces, w którym konwekcyjny ruch przewodzącej prąd cieczy w obracającym się ciele wytwarza i podtrzymuje pole magnetyczne. Na Ziemi taką cieczą jest stopione żelazo w zewnętrznej części jądra.

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Uran i Neptun są znacznie masywniejsze od Ziemi: ich masy wynoszą odpowiednio 14,5 i 17 mas Ziemi. Przy wysokim ciśnieniu i temperaturze w ich wnętrzach cząsteczki wody mogą rozpadać się na jony, przez co materia staje się bardziej przewodząca prąd wraz z głębokością. Modele uwzględniające ten czynnik oraz skład planet odtworzyły anomalną strukturę ich pól magnetycznych.

Pola mogą zmieniać się w ciągu dziesięcioleci

Symulacje wskazują również, że pola magnetyczne lodowych olbrzymów mogą istotnie zmieniać się w ciągu kilku dziesięcioleci. W niektórych okresach nachylenie pola magnetycznego może wahać się o dziesiątki stopni, podczas gdy nachylenie magnetyczne Ziemi zmienia się o około jeden stopień w ciągu 50 lat.

Naukowcy mają nadzieję porównać modele i dane Voyager 2 z obserwacjami podczerwonych zórz polarnych Urana i Neptuna, które współautor pracy Tom Stallard prowadzi za pomocą Kosmicznego Teleskopu Jamesa Webba. NASA uznała nową misję do Urana na początku lat 40. XXI wieku za jeden ze swoich priorytetów. Wyniki badania opublikowano 3 listopada w czasopiśmie Communications Physics.

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