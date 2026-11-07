Modelowanie temperatury asteroidy 1998 KY26, której trajektoria wykazuje nietypowe przyspieszenie, wskazuje, że jest ona zbyt ciepła, aby przez długi czas zachować podpowierzchniowy lód wodny. Do takiego wniosku doszli inżynierowie lotnictwa i kosmonautyki Corbin Hansen i Masatoshi Hirabayashi z Georgia Institute of Technology, informuje ScienceAlert.

Hipoteza ciemnej komety

1998 KY26 ma około 11 metrów średnicy, obraca się wokół własnej osi raz na 5,35 minuty, a jej trajektoria wskazuje na przyspieszenie skierowane prostopadle do płaszczyzny orbity. Jednym z wyjaśnień było przypuszczenie, że obiekt może być tak zwaną ciemną kometą — ciałem, które uwalnia gaz, ale nie tworzy widocznego warkocza kometarnego.

Komety zawierają lód, który podczas sublimacji i uwalniania gazu w przestrzeń kosmiczną może wytwarzać dodatkowy ciąg dla ciała niebieskiego. Badacze zamodelowali temperaturę powierzchni i wewnętrznych warstw 1998 KY26, uwzględniając jej rozmiar, orbitę, zdolność odbijania światła i prawdopodobny skład.

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Lód powinien szybko zniknąć

Aby podpowierzchniowy lód wodny mógł istnieć przez długi czas, temperatura musi pozostawać poniżej około 145 kelwinów, czyli minus 128 stopni Celsjusza. Tymczasem nawet w najzimniejszych obszarach asteroidy średnia temperatura podczas jej ruchu wokół Słońca wynosi co najmniej 212 kelwinów, czyli minus 61 stopni Celsjusza.

Według obliczeń autorów, gdyby lód wodny stanowił 1% masy 1998 KY26, zniknąłby w niewiele ponad 2 tysiące lat. Jeśli to właśnie lód był źródłem nietypowego przyspieszenia, jego zapas wystarczyłby jedynie na 62 lata. Naukowcy zaznaczają, że dokładny czas przebywania obiektu na obecnej orbicie nie jest znany, dlatego obecności lodu nie można całkowicie wykluczyć.

Innym możliwym wyjaśnieniem przyspieszenia może być ciśnienie promieniowania słonecznego. Japoński statek kosmiczny Hayabusa2 zmierza ku 1998 KY26, a zbliżenie do asteroidy zaplanowano na lipiec 2031 roku. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Icarus.

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