Naukowcy pod kierownictwem planetologa Richarda Anslowa z Instytutu Astronomii Uniwersytetu Cambridge doszli do wniosku, że komety niemal na pewno nie dostarczyły na Ziemię złożonych cząsteczek organicznych niezbędnych do chemii prebiotycznej. O wynikach modelowania informuje Space.com.

Zespół przeanalizował modele powstawania i ewolucji komet, ich orbit, interakcji z ziemską atmosferą oraz hiperprędkościowych zderzeń z planetą. Za wskaźnik losu złożonych związków organicznych naukowcy przyjęli cyjanowodór — substancję często wykrywaną w kometach. Wykryto go również w międzygwiezdnej komecie 3I/ATLAS.

Prędkość niszczy cząsteczki

Obliczenia wykazały, że aby cząsteczki organiczne mogły przetrwać, prędkość zderzenia nie mogłaby przekraczać 15 kilometrów na sekundę. Komety jednak zazwyczaj poruszają się szybciej i wchodzą w atmosferę Ziemi pod zbyt ostrym kątem. W wyniku uderzenia większość takich cząsteczek odparowywała.

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Nawet w rzadkich przypadkach, gdy część materii organicznej mogła przetrwać, jej ilość, według wyników modelowania, była niewystarczająca do powstania znaczącej chemii prebiotycznej. Autorzy nie wykluczają całkowicie wyjątkowego scenariusza z bardzo specyficznymi parametrami uderzenia, lecz uważają go za skrajnie mało prawdopodobny.

Asteroidy i chemia samej Ziemi

Jako alternatywne źródła potrzebnych cząsteczek badacze rozważają asteroidy lub procesy chemiczne zachodzące bezpośrednio na Ziemi. Jako przykład materiału asteroidowego bogatego w takie związki wskazują próbki z bliskiej Ziemi asteroidy Bennu, dostarczone przez misję OSIRIS-REx: wykryto w nich wszystkie elementy budulcowe RNA.

Na Marsie cząsteczki organiczne z komet mogły mieć nieco większe szanse na przetrwanie zderzenia ze względu na rzadszą atmosferę i niższą grawitację. Naukowcy osobno zaznaczają, że w zwartych systemach wieloplanetarnych, takich jak TRAPPIST-1, komety mogą tracić prędkość, przemieszczając się między planetami pod wpływem grawitacji. Wyniki badania opublikowano 28 października w czasopiśmie Scientific Reports.

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