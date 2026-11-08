Modelowanie wskazuje, że tsunami wywołane trzęsieniem ziemi w Lizbonie 1 listopada 1755 roku mogło wniknąć do 4 km w głąb lądu wzdłuż wybrzeża brazylijskiego stanu Pernambuco, w pobliżu wyspy Itamaracá na północ od Recife. Informuje o tym The Rio Times, powołując się na badanie brazylijskich i portugalskich naukowców.

Połączono modele i analizę piasku

Pracę opublikowano w 2022 roku w Journal of South American Earth Sciences. W badaniu uczestniczyli specjaliści z Uniwersytetu Stanowego w Rio de Janeiro oraz ich portugalscy koledzy. Połączyli analizę listów kolonialnych, modelowanie komputerowe i badania osadów na północnym wschodzie Brazylii.

W jednym z nadbrzeżnych miejsc na wydmach naukowcy odkryli warstwę grubego piasku morskiego. Autorzy uznają ją za możliwy ślad silnego zalania przez morze. Zgodnie z wynikami modelowania woda mogła dotrzeć najdalej wzdłuż rzek w pobliżu Itamaracá.

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Dowody pozostają niepełne

Wartość 4 km jest obliczoną granicą w warunkach przyjętych w modelu, a nie zmierzoną linią, do której dotarła woda. Dokładny wiek warstwy piasku nie został ustalony, dlatego jej związek konkretnie z wydarzeniem z 1755 roku pozostaje wstępnym wnioskiem. Nie jest także jasne, w jakim stopniu dane z jednego miejsca mogą charakteryzować całe wybrzeże.

Trzęsienie ziemi w Lizbonie nastąpiło w Oceanie Atlantyckim u południowo-zachodnich wybrzeży Portugalii. Z powodu braku sejsmometrów w XVIII wieku jego dokładna magnituda jest nadal przedmiotem dyskusji. Służba Geologiczna Stanów Zjednoczonych wskazuje na historyczne relacje o dotarciu fali do Brazylii i wykorzystuje scenariusz z 1755 roku w modelowaniu zagrożenia tsunami dla wschodniego wybrzeża USA.

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