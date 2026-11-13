Węgierska spółka naftowo-gazowa MOL oświadczyła, że będzie technicznie gotowa zaprzestać importu rosyjskiej ropy do końca 2027 roku. Firma planuje po raz pierwszy wystąpić o finansowanie UE w celu dywersyfikacji dostaw i rozwoju alternatywnych tras rurociągowych, informuje Euronews.

Ryzyka dla Węgier i Słowacji

Dyrektor generalny MOL György Bacsa oświadczył, że ograniczenie zależności od rosyjskiej ropy może podnieść koszty energii, wywołać napięcia społeczne i niestabilność polityczną na Węgrzech oraz Słowacji. Według publikacji oba kraje nadal w dużej mierze zależą od dostaw rosyjskiej ropy rurociągiem „Przyjaźń”.

Według badania MFW z 2025 roku całkowite wstrzymanie dostaw rosyjskich surowców energetycznych może zwiększyć koszty energii na Węgrzech o około 15% do 2030 roku. Komisja Europejska poinformowała, że udział Rosji w imporcie ropy do UE spadł z 27% w 2021 roku do 2%.

Węgry i Słowacja pozostają jedynymi państwami UE, które importują znaczne ilości rosyjskiej ropy za pośrednictwem zbudowanego w czasach radzieckich rurociągu „Przyjaźń”.

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Alternatywne trasy

Jednym z kluczowych kierunków dywersyfikacji dla MOL jest rurociąg adriatycki, który biegnie z Chorwacji na Węgry i może stać się alternatywą dla „Przyjaźni”. Jednocześnie MOL i chorwacki operator państwowy JANAF od kilku lat spierają się o przepustowość, taryfy tranzytowe oraz transport rosyjskiej ropy na Węgry i Słowację.

MOL zwrócił się do Komisji Europejskiej z prośbą o pomoc w rozstrzygnięciu sporu dotyczącego testowania przepustowości chorwackiego odcinka rurociągu. Firma jest również zainteresowana podłączeniem Węgier do ropociągu TAL, który biegnie z Triestu do Niemiec, i poparłaby przedłużenie „Przyjaźni” z Brodów do Odessy w Ukrainie.

Komisja Europejska nie wykluczyła rozmów o finansowaniu projektów infrastrukturalnych związanych z paliwami kopalnymi, ale podkreśliła, że priorytetem UE jest odejście państw członkowskich od dostaw rosyjskiej ropy, gazu i skroplonego gazu ziemnego.

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