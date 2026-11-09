Mołdawia oficjalnie uruchomiła linię przesyłową energii elektrycznej między Vulcănești a Kiszyniowem. Ma ona wzmocnić połączenie kraju z Rumunią i europejskim systemem energetycznym. Ceremonia otwarcia odbyła się w Kiszyniowie z udziałem prezydent Mai Sandu.

Jak informuje Al Jazeera, projekt ma zwiększyć możliwości Mołdawii w zakresie przesyłu energii elektrycznej, zdywersyfikować jej dostawy oraz wzmocnić integrację kraju z europejskim systemem energetycznym.

Zmniejszenie zależności od Naddniestrza

Nowa linia pozwoli Mołdawii zmniejszyć zależność od elektrowni cieplnej Kuczurgan, położonej w prorosyjskim separatystycznym regionie Naddniestrza. Wcześniej Mołdawia otrzymywała większość gazu z Rosji, państwa-agresora, przez ten region i gazociągi przebiegające przez terytorium Ukrainy.

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Sandu oświadczyła, że Moskwa przez dziesięciolecia wykorzystywała energię do wywierania presji na Mołdawię. Według niej kraj nie kupuje już rosyjskiego gazu.

Jeszcze dwie linie do Rumunii

Prezydent poinformowała również, że planowane są jeszcze dwie linie przesyłowe energii elektrycznej do Rumunii. Europejska komisarz ds. energii Marta Kos, która była obecna na ceremonii, oświadczyła, że nowe połączenie pozwoli Mołdawii kupować energię elektryczną tam, gdzie jest najtańsza.

Linię energetyczną nazywa się „linią niezależności energetycznej”. Uruchomiono ją dwa lata później niż termin pierwotnie obiecany przez władze Mołdawii.

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