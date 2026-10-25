W Australii młode kobiety zaangażowane w politykę w stanie Australia Zachodnia oświadczyły, że nie zamierzają rezygnować z działalności politycznej mimo obelg i obaw o własne bezpieczeństwo. Uczestniczka parlamentu młodzieżowego, radna miejska oraz przedstawicielka młodzieżowego skrzydła Partii Liberalnej powiedziały o tym ABC News.

Uczestniczka Parlamentu Młodzieżowego Australii Zachodniej Charlotte Rawlinson powiedziała, że odczuwa strach, ale uważa, że właśnie tego chcą ludzie uciekający się do zastraszania. Podkreśliła, że jako młoda queerowa kobieta z niepełnosprawnością nie pozwoli przeciwnikom jej udziału w polityce osiągnąć ich celu.

Rawlinson poinformowała również, że jej koledzy i koleżanki z parlamentu młodzieżowego, którzy nie ukończyli jeszcze 18 lat, spotykali się z rasistowskimi i seksistowskimi obelgami zarówno w internecie, jak i osobiście. Według niej jedna z uczestniczek była atakowana wyłącznie dlatego, że jest muzułmanką.

Środki bezpieczeństwa w polityce lokalnej

29-letnia radna miejska Busselton Mikayla Love powiedziała, że po wieczornych posiedzeniach rady prosi pracowników lub innego radnego, aby odprowadzili ją do samochodu. Jak powiedziała, w kilku przypadkach na posiedzenia trzeba było wzywać policję.

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Love zaznaczyła, że gdy pięć lat temu dołączyła do rady Busselton, kwestia bezpieczeństwa nie budziła w niej tak dużych obaw. Powiedziała również, że zauważyła więcej treści w mediach społecznościowych, których celem jest wzbudzanie oburzenia, w tym na stronach lokalnych społeczności.

Obelgi po różnych stronach spektrum politycznego

Przewodnicząca młodzieżowego skrzydła Partii Liberalnej Australii Zachodniej i wiceprezydentka federalnych Young Liberals Hannah Hutton oświadczyła, że coraz rzadziej widzi pełne szacunku dyskusje polityczne. Powiedziała, że spotykała się z obraźliwymi przezwiskami z powodu swoich centroprawicowych poglądów, i wezwała do dialogu między przedstawicielami różnych stanowisk politycznych.

Badanie Australijskiego Uniwersytetu Narodowego z 2024 roku wskazało strach przed nękaniem w internecie i mizoginią jako drugą najważniejszą przeszkodę dla młodych kobiet i osób zróżnicowanych pod względem płci w wejściu do polityki. Była premier Australii Julia Gillard stwierdziła, że skala obelg i gróźb kierowanych do posłanek rośnie oraz że potrzebne są dodatkowe środki ich ochrony.

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