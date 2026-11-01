W Lagos w Nigerii chrześcijańskie i muzułmańskie organizacje młodzieżowe podpisały międzyreligijne porozumienie pokojowe przed wyborami powszechnymi w 2027 roku. Uczestnicy zobowiązali się przeciwdziałać przemocy politycznej, nietolerancji religijnej oraz wykorzystywaniu młodych ludzi do przemocy politycznej, informuje Premium Times.

Siedem zobowiązań porozumienia

Porozumienie podpisano w sobotę podczas regionalnego międzyreligijnego szczytu pokojowego dla południowo-zachodniej części kraju. Zorganizowało go Młodzieżowe Skrzydło Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii (YOWICAN) wspólnie z Narodową Radą Muzułmańskich Organizacji Młodzieżowych (NACOMYO). Wydarzenie odbyło się w sekretariacie Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii w dzielnicy Alausa w mieście Ikeja.

W końcowym komunikacie uczestnicy oświadczyli, że porozumienie odzwierciedla wspólne dążenie do odrzucenia przemocy politycznej, manipulacji religijnych, mowy nienawiści oraz innych działań mogących zagrozić pokojowi i stabilności kraju. Dokument zawiera siedem zobowiązań, w tym rezygnację z rekrutowania i manipulowania młodymi ludźmi jako politycznymi wykonawcami przemocy, a także poparcie dla tolerancji religijnej i pokojowego współistnienia.

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Apel o przeciwdziałanie przemocy

Organizacje wezwały chrześcijańską i muzułmańską młodzież do szerzenia idei tolerancji w społecznościach, placówkach edukacyjnych i miejscach kultu. Zwróciły się również do przywódców religijnych, tradycyjnych, społecznych i politycznych z apelem o przeciwdziałanie nietolerancji, manipulacjom politycznym i podżeganiu do przemocy.

Przewodniczący Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Nigerii w stanie Lagos Stephen Adegite oświadczył, że porozumienie ma sprzyjać tolerancji religijnej, odrzuceniu przemocy politycznej i pokojowemu współistnieniu przed wyborami. Wezwał także młodzież, by demonstrowała dążenie chrześcijan i muzułmanów do pokoju przed głosowaniem, w jego trakcie i po nim. Krajowy sekretarz NACOMYO Shehu Ibrahim poinformował, że organizacja będzie szerzyć przesłanie pokoju w społecznościach za pośrednictwem imamów, piątkowych modlitw, szkół islamskich i innych zgromadzeń religijnych.

Organizacje postanowiły również, że porozumienie ma stać się podstawą stałego dialogu, wzajemnej odpowiedzialności i działań pokojowych między chrześcijańską a muzułmańską młodzieżą.

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