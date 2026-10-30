Międzynarodowa Organizacja ds. Migracji (IOM) przedstawiła w Abudży program ramowy Migration Vision @25, który ma kształtować podejście Nigerii do polityki migracyjnej przez najbliższe 25 lat. Prezentacja odbyła się podczas obchodów 25-lecia działalności agencji ONZ w kraju, informuje Premium Times Nigeria.

W wydarzeniu uczestniczyli gubernator stanu Borno Babagana Zulum, minister ds. humanitarnych i ograniczania ubóstwa Bernard Doro, inni urzędnicy państwowi oraz partnerzy rozwojowi. W przemówieniu powitalnym wiceprezydent Nigerii Kashim Shettima powiedział, że kraj może wykorzystywać migrację do wzrostu gospodarczego, inwestując w rozwój umiejętności i tworząc możliwości dla młodych ludzi w kraju i za granicą.

Trzy kierunki programu

Według IOM program ma pomóc Nigerii stać się jednym z czołowych afrykańskich ośrodków bezpiecznej i produktywnej migracji, a także konkurencyjnym źródłem specjalistów i talentów. Opiera się na trzech kierunkach: mobilności, możliwościach i odporności.

Wśród priorytetów wymieniono ochronę migrantów, rozszerzanie legalnych dróg migracji, wsparcie dla osób powracających do kraju oraz poszukiwanie długoterminowych rozwiązań dla społeczności dotkniętych przesiedleniami. Shettima wezwał również do aktywniejszego angażowania nigeryjskiej diaspory, w tym jej umiejętności zawodowych, inwestycji, innowacji i międzynarodowych kontaktów.

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Przesiedlenia ludności

Inicjatywę przedstawiono w obliczu masowych przesiedleń wewnętrznych spowodowanych konfliktami, brakiem bezpieczeństwa i katastrofami klimatycznymi. Według danych Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców, opublikowanych 1 października, w Nigerii było 3 679 757 osób wewnętrznie przesiedlonych, a także 141 688 uchodźców i osób ubiegających się o azyl. Łączna liczba osób przymusowo przesiedlonych przekroczyła 3,8 mln.

Minister Bernard Doro poinformował, że 19 sierpnia zatwierdzono zaktualizowaną Narodową Politykę Migracyjną oraz plan jej wdrożenia. Jak powiedział, dokument przewiduje wyraźniejszy podział odpowiedzialności, mierzalne rezultaty oraz lepsze dane migracyjne na potrzeby planowania i reintegracji.

IOM podała, że od 2014 roku udzieliła pomocy humanitarnej ponad 2,5 mln osób, a wsparciem mieszkaniowym objęła niemal 500 tys. osób przesiedlonych. Organizacja ułatwiła również bezpieczny i dobrowolny powrót ponad 72 tys. nigeryjskich migrantów.

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