Monaco odniosło wyjazdowe zwycięstwo 3:2 nad Hearts w meczu Ligi Konferencji na Tynecastle Park. Decydującą bramkę w czwartej minucie doliczonego czasu gry zdobył amerykański napastnik Folarin Balogun, informuje Sky Sports.

Przebieg meczu

Gospodarze otworzyli wynik w 15. minucie dzięki golowi Jordiego Alteny. Monaco wyrównało w 25. minucie, gdy Balogun wykorzystał rzut karny. Przed przerwą goście objęli prowadzenie po golu Edana Diopa w 41. minucie, jednak już w 44. minucie Sabah Kerjota wyrównał wynik.

Przy wyniku 2:2 Hearts nadal szukało zwycięskiego gola, lecz w doliczonym czasie gry Balogun znalazł wolną przestrzeń w polu karnym i skompletował dublet. Dzięki temu Monaco zachowało perfekcyjny bilans w turnieju.

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Reakcja trenera i sytuacja w turnieju

Główny trener Hearts Wouter Vrancken oświadczył, że jest dumny z występu zespołu, który grał przeciwko silnemu rywalowi w warunkach problemów kadrowych. Jak powiedział, w klubie pozostaje dziewięciu kontuzjowanych piłkarzy, a część zawodników nie została zgłoszona do europejskiej kadry.

Po czterech meczach Hearts ma jeden punkt i pozostaje bez zwycięstwa w Lidze Konferencji. Zespół może zdobyć maksymalnie siedem punktów, a przed nim jeszcze mecze z bośniackim Boracem i cypryjskim Pafos. Obecnie różnica bramek Hearts wynosi minus pięć, a aby znaleźć się w czołowej 24, drużyna będzie prawdopodobnie potrzebować wysokich zwycięstw w obu spotkaniach.

Vrancken zwrócił również uwagę na jakość strzałów z dystansu Alteny i Kerjoty, wiążąc je z pewnością siebie zespołu po zwycięstwie 8:0 nad Dundee w poprzednim meczu.

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