Wyborcy w amerykańskim stanie Montana poparli Inicjatywę 194, znaną jako „Plan Montany”, która ma ograniczyć wydatki korporacji i innych organizacji na wpływanie na wybory w stanie. Za inicjatywą zagłosowało około 65% uczestników głosowania, podaje CNBC. Ustawa zatwierdzona w głosowaniu ogólnostanowym ma wejść w życie 1 stycznia.

Inicjatywa opiera się na podejściu prawnym, zgodnie z którym korporacje mogą mieć prawa konstytucyjne, jednak ich uprawnienia wywodzą się ze stanów. Dokument przewiduje pozbawienie korporacji, stowarzyszeń branżowych, związków zawodowych i organizacji non-profit prawnej możliwości wydawania środków w celu wpływania na wybory w Montanie, w tym jeśli takie organizacje są zarejestrowane poza stanem.

Ograniczenia i wyjątki

W praktyce może to oznaczać zakaz reklam politycznych opłacanych przez korporacje, finansowania przez stowarzyszenia branżowe kampanii dotyczących referendów oraz wydatków aktywnych politycznie organizacji non-profit na wpływanie na wyborców. Osobom naruszającym przepisy grozi utrata przyznanych przez stan przywilejów korporacyjnych, w tym ograniczonej odpowiedzialności, dopóki nie przekażą środków wydanych z naruszeniem zasad i nie spełnią wymogów prawnych.

Jednocześnie ograniczenia nie dotyczą osób fizycznych, komitetów politycznych, struktur państwowych ani rzetelnych treści informacyjnych, komentatorskich i redakcyjnych. Zamożni prywatni darczyńcy nadal będą więc mogli wydawać własne pieniądze na wpływy polityczne. Na przykład Elon Musk może ponosić wydatki polityczne jako osoba fizyczna, jednak jego firmy Tesla i SpaceX będą objęte nowymi ograniczeniami w Montanie.

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Możliwy spór sądowy

Przeciwnicy nazywają inicjatywę próbą obejścia orzeczenia Sądu Najwyższego USA z 2010 roku w sprawie Citizens United. Orzeczenie to zezwoliło korporacjom na nieograniczone wydatki na niezależne reklamy polityczne, pod warunkiem że wydatki te nie są koordynowane z kampanią kandydata.

Podobna ustawa jest już kwestionowana na Hawajach, gdzie przyjęto ją w maju. Amerykańska Izba Handlowa złożyła pozew o zablokowanie tej ustawy, a Amerykańska Unia Swobód Obywatelskich stwierdziła w piśmie procesowym, że jest ona sprzeczna z Pierwszą Poprawką do Konstytucji USA. Prawnicy i eksperci ds. finansowania wyborów przypuszczają, że spór wokół ograniczeń w Montanie również może trafić do Sądu Najwyższego USA.

Republikańska większość w legislaturze Montany może zmienić lub uchylić nową ustawę. Zwolennicy inicjatywy oświadczyli, że w takim przypadku zamierzają ponownie poddać tę kwestię pod głosowanie w 2028 roku.

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