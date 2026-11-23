Korpus Piechoty Morskiej USA bada możliwość ponad dwukrotnego zwiększenia zasięgu odpalanych z lądu przeciwokrętowych pocisków manewrujących Naval Strike Missile (NSM). Obecnie deklarowany zasięg pocisku wynosi 135 mil morskich, a nowy wariant może razić cele na odległości do 270 mil morskich lub większej, informuje The War Zone.

Przedstawiciel piechoty morskiej potwierdził publikacji, że formacja szuka możliwości zwiększenia zasięgu NSM ponad dwukrotnie. We wcześniejszych wersjach pocisku deklarowany zasięg wynosił około 100 mil morskich, a w wariancie Block 1A zwiększono go do 135 mil morskich. Według piechoty morskiej zasięg może również przekraczać tę wartość, zależnie od profilu lotu.

Rakiety dla mobilnych wyrzutni

Piechota morska używa NSM w ramach systemu Navy-Marine Expeditionary Ship Interdiction System (NMESIS). Jego podstawą jest bezzałogowa platforma startowa ROGUE-Fires, stworzona na bazie pojazdu 4×4 Joint Light Tactical Vehicle (JLTV). Każda taka wyrzutnia może zostać wyposażona w dwa pociski w kontenerach gotowych do odpalenia.

NSM został opracowany przez norweską firmę Kongsberg we współpracy z amerykańską Raytheon. Pocisk jest przeznaczony przede wszystkim do rażenia okrętów, ale może również wykonywać uderzenia na cele lądowe. W końcowej fazie lotu wykorzystuje podczerwoną głowicę naprowadzającą oraz inercyjny system nawigacyjny wspierany przez GPS. Jego pasywna głowica naprowadzająca nie emituje sygnałów i według publikacji nie jest podatna na zakłócenia radiowe.

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Większa strefa rażenia

Według oceny publikacji podwojenie zasięgu zwiększyłoby około czterokrotnie obszar, w którym jedna wyrzutnia mogłaby utrzymywać cele pod zagrożeniem — z około 57 255 do 229 022 mil morskich kwadratowych. Konkretnego sposobu zwiększenia zasięgu nie ujawniono. Wśród możliwych podejść The War Zone wymienia zmniejszenie masy pocisku, w tym głowicy bojowej, a także poprawę efektywności paliwowej lub zwiększenie zapasu paliwa.

Zwiększenie zasięgu jest rozważane w ramach koncepcji rozproszonych ekspedycyjnych operacji piechoty morskiej, w tym na wyspach Oceanu Spokojnego. NMESIS był już wykorzystywany podczas ćwiczeń na odległych japońskich i filipińskich wyspach w pobliżu Tajwanu. W październiku elementy systemu przerzucono na japońską wyspę Yonaguni podczas ćwiczeń Keen Sword.

Rozszerzone możliwości NSM mogłyby częściowo zrekompensować rezygnację piechoty morskiej z planów uzbrojenia ROGUE-Fires w pociski manewrujące Tomahawk. Jednocześnie nawet przy podwojonym zasięgu NSM nie dorówna Tomahawkowi, którego zasięg w materiale oceniono na około 1 000 mil. W przyszłości piechota morska może również otrzymać inne środki dalekiego zasięgu, w tym pociski balistyczne Precision Strike Missile dla wyrzutni HIMARS.

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