W Rosji, państwie-agresorze, Perowski Sąd Rejonowy w Moskwie przedłużył do 24 grudnia areszt politologa Aleksandra Kyniewa. Według Mediazony, o czym informuje Meduza, postawiono mu zarzut usiłowania handlu narkotykami.

Kyniew przybył do sądu o kulach

Kyniew przyszedł na posiedzenie o kulach, a jedną nogę miał w gipsie. Według wcześniejszych doniesień podczas zatrzymania został brutalnie pobity, w wyniku czego doznał złamania nogi w dwóch miejscach.

Po zatrzymaniu politolog przez dwa tygodnie przebywał na oddziale chirurgicznym części medycznej aresztu śledczego, gdzie leczono u niego zamknięte złamanie. Później został wypisany w stanie określonym jako zadowalający. Sąd podjął decyzję o aresztowaniu Kyniewa w sprawie narkotykowej 25 września, mimo urazu.

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Wersja śledztwa i działalność polityczna

Według śledztwa podczas przeszukania mieszkania Kyniewa 23 września zabezpieczono 14 pakietów z białą substancją w proszku. Jak twierdzą śledczy, substancja zawierała mefedron. W sprawie uczestniczy FSB Rosji, jednak jej konkretna rola w śledztwie nie została sprecyzowana.

Adwokat Michaił Biriukow oświadczył, że śledczy po raz pierwszy powołali się na status Kyniewa jako „zagranicznego agenta”, uzasadniając wniosek o dalsze stosowanie aresztu. Rosyjskie władze wpisały politologa do odpowiedniego rejestru w lutym.

Po posiedzeniu adwokat przekazał również, że podczas ponownego przesłuchania Kyniewa pytano o jego działalność polityczną, w szczególności o pracę z organizacjami powiązanymi z Michaiłem Chodorkowskim oraz innymi fundacjami uznanymi w Rosji za „niepożądane”. Kyniewowi zarzuca się czyn z punktu „g” części 4 artykułu 228.1 rosyjskiego Kodeksu karnego, który przewiduje od 10 do 20 lat pozbawienia wolności.

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