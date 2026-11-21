Motocyklista Peter Hickman wygrał motocyklowe Grand Prix Makau, ustanawiając nowy rekord okrążenia na torze Guia. Dla 14-krotnego zwycięzcy Isle of Man TT jest to piąty triumf w Makau i pierwsze zwycięstwo w tym wyścigu od 2023 roku.

Jak informuje BBC Sport, Hickman wystartował z pole position i finiszował z przewagą ponad 38 sekund nad Marcusem Simpsonem, który zajął drugie miejsce. Trzeci był zawodnik z Irlandii Północnej Paul Jordan na motocyklu Jackson Racing Honda.

Trzy poprawki rekordu

Po restarcie wyścigu Hickman, reprezentujący Zeeco by 8Ten Racing BMW, trzykrotnie poprawiał poprzedni rekord okrążenia. Najpierw przejechał okrążenie w 2 minuty i 23,40 sekundy, o dwie dziesiąte szybciej od poprzedniego wyniku Eastona. Na kolejnych okrążeniach zawodnik poprawił czas do 2:23,08, a następnie do 2:22,69.

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Poprzedni rekord toru Guia utrzymywał się przez 16 lat. Na późniejszych etapach wyścigu Hickman zwolnił tempo, jednak zachował pewne prowadzenie do mety.

Wyścig wznowiono po wypadku

Pierwszą próbę rozegrania 12-okrążeniowego wyścigu na torze o długości 3,8 mili przerwano czerwoną flagą po wypadku Austriaka Juliana Trummera na pierwszym okrążeniu. Po restarcie Jordan przez długi czas jechał na drugim miejscu, ale pod koniec wyścigu Simpson wyprzedził go i finiszował 6,5 sekundy przed nim.

Włoch Maurizio Bottalico zajął czwarte miejsce, zawodnik z Irlandii Kevin Keyes był piąty, a debiutant z Irlandii Północnej Mark Hewitt — szósty. Anglicy Rob Hodson i Phil Crowe wycofali się z powodu problemów technicznych.

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