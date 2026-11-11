Premier Barbadosu Mia Amor Mottley 11 listopada 2026 roku na konferencji klimatycznej ONZ COP31 w Antalyi w Turcji wezwała rządy do zintensyfikowania działań na rzecz ograniczenia globalnego ocieplenia do 1,5°C. Jak stwierdziła, świat nie zrobił wystarczająco dużo, aby utrzymać ten próg w zasięgu, a konsekwencje dalszych opóźnień odczują przyszłe pokolenia, informuje Anadolu Agency.

Konsekwencje opóźnień

Mottley podkreśliła, że liczy się każda część stopnia, ponieważ opóźnienia w podejmowaniu decyzji zagrażają rafom koralowym, produkcji żywności, społecznościom i środkom utrzymania. Zaznaczyła, że przekroczenie progu ocieplenia nie może stać się nowym celem, lecz jest „długiem” wobec przyszłych pokoleń.

Premier podała przykład powodzi w Nepalu w sierpniu, które, jak powiedziała, pochłonęły ponad 1 400 ofiar. Wspomniała również o katastrofach klimatycznych na Jamajce, w Kalifornii i Europie.

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Mówiąc o sytuacji humanitarnej w Strefie Gazy, Mottley stwierdziła, że połączenie powodzi i kryzysów humanitarnych tworzy dla dzieci „prawdziwe piekło na ziemi”. Powiedziała również, że klimat „nie negocjuje z geopolityką”.

Finansowanie i metan

Szefowa rządu Barbadosu wezwała do zwiększenia finansowania klimatycznego, zmniejszenia obciążeń długowych krajów szczególnie narażonych oraz aktywniejszego inwestowania w czystą energię. Zaapelowała także do uczestników COP31 o podjęcie mierzalnych zobowiązań dotyczących redukcji emisji metanu.

Według Mottley ograniczenie emisji metanu niemal o połowę do 2030 roku może zapobiec niemal 0,3°C ocieplenia w latach 40. XXI wieku i ratować 250 tysięcy istnień ludzkich rocznie. Wezwała do stworzenia globalnego ruchu 1,5 miliarda głosów popierających cel klimatyczny oraz do domagania się rozliczalności rządów i instytucji finansowych do COP32 w przyszłym roku.

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