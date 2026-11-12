W Singapurze niedawne incydenty cybernetyczne, które dotknęły sześć organizacji ochrony zdrowia, nie zakłóciły świadczenia opieki medycznej. Obecnie nie ma danych wskazujących, że ucierpiało bezpieczeństwo pacjentów lub udzielana im pomoc — poinformowało Ministerstwo Zdrowia kraju.

Brak danych o dostępie do dokumentacji medycznej

Jak informuje Channel NewsAsia, ministerstwo zaznaczyło również, że nie ma wiedzy o nieuprawnionym dostępie do dokumentacji medycznej pacjentów podczas tych incydentów.

Resort ocenia pełne skutki naruszeń wraz z organizacjami, których one dotknęły. Są wśród nich Agency for Integrated Care, Alliance Medinet, Doctor Anywhere Group, Fullerton Health Group, Minmed Group i Dementia Singapore.

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Wzmocnione monitorowanie systemów

Wskazane organizacje współpracują z konsultantami ds. cyberbezpieczeństwa oraz właściwymi organami państwowymi, w tym z Agencją Cyberbezpieczeństwa Singapuru i Komisją Ochrony Danych Osobowych.

Ministerstwo wezwało Synapxe i publiczne placówki medyczne do zachowania czujności oraz wzmocnienia monitorowania potencjalnych cyberzagrożeń w systemach IT publicznej ochrony zdrowia. Prywatnym świadczeniodawcom usług medycznych zalecono przegląd i wzmocnienie środków cyberochrony w celu zabezpieczenia ich systemów i informacji medycznych. Resort podkreślił, że rozwój technologii, w tym sztucznej inteligencji, może ułatwić wykrywanie podatności, a cyberataki mogą stawać się częstsze i szybsze.

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