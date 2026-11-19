Rada Ministrów Mozambiku zatwierdziła zaktualizowany plan rozwoju projektu Rovuma LNG, w którym uczestniczy ExxonMobil. Decyzja usuwa jedną z barier regulacyjnych przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej, którą spółka spodziewa się podjąć do końca roku, podaje OilPrice.

Zdolność zakładu zostanie zwiększona

Zaktualizowany plan przewiduje zwiększenie zdolności lądowego zakładu skraplania gazu ziemnego do 18,6 mln ton rocznie. W 2019 roku dla projektu zatwierdzono zdolność na poziomie 15,2 mln ton rocznie.

Według szacunków Standard Bank koszt Rovuma LNG może sięgnąć prawie 30 mld dolarów. W takim przypadku byłby to największy projekt lądowy w Mozambiku. Rząd kraju oświadczył, że zmieniona koncepcja ma obniżyć koszty rozwoju dzięki zastosowaniu elektrycznych modułów przetwarzania gazu ziemnego.

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Gaz dla rynku krajowego

Narodowy Instytut Naftowy Mozambiku oczekuje, że aktualizacja projektu zmniejszy emisje o około 40%. Według szacunków instytutu państwo może uzyskać około 121 mld dolarów wpływów w ciągu 25 lat produkcji. Plan przewiduje również skierowanie 25% wyprodukowanego gazu na rynek krajowy Mozambiku.

W październiku ExxonMobil uzgodnił zwiększenie swojego udziału w Rovuma LNG do 50% w ramach wymiany aktywów z Eni. Włoska spółka skoncentruje się na pływających projektach skraplania gazu w Obszarze 4 basenu Rovuma, w tym Coral Sul i Coral Norte. Według Bloomberga produkcja w Rovuma LNG może rozpocząć się na początku lat 30. XXI wieku.

W pobliżu realizowany jest także projekt Mozambique LNG pod kierownictwem TotalEnergies, zaprojektowany na 13,1 mln ton skroplonego gazu rocznie. Prace nad oboma projektami lądowymi były wcześniej opóźniane przez ataki powstańców w prowincji Cabo Delgado, które zmusiły do ewakuacji pracowników.

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