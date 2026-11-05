Organy bezpieczeństwa sprawdzają możliwy związek 19-letniego Niemca, podejrzewanego o udział w aktach przemocy, z wywiadem państwa-agresora Rosji. Informuje o tym Der Spiegel w podcaście Firewall.

Czaty sceny Com

Według publikacji zachodnie organy bezpieczeństwa od dłuższego czasu monitorują czaty tak zwanej sceny Com. W takich grupach rozpowszechniane są nagrania płonących domów i samochodów, a także materiały z niejasnymi graffiti.

Uczestnicy tych społeczności pochwalają przemoc i zniszczenie: im brutalniejszy jest czyn, tym większe uznanie może przynieść. Der Spiegel zauważa, że wśród wykonawców takich działań często są bardzo młode osoby, w tym nastolatkowie.

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Wersja dotycząca werbunku

Organy bezpieczeństwa rozważają wersję, że rosyjskie służby specjalne mogły wykorzystywać społeczności internetowe do werbowania młodych ludzi w celu szerzenia chaosu na Zachodzie. Publikacja wymienia podpalenia, ataki nożem oraz plik banknotów rublowych jako okoliczności, które mogą wskazywać na taką wersję.

W jednym z odcinków podcastu mowa jest o młodym Niemcu, którego łączy się z takimi działaniami. Według Der Spiegel ma on powiązania prowadzące do Rosji. Jego adwokatka Sandra Jung nie chciała komentować konkretnych zarzutów wobec 19-latka, ponieważ śledztwo nie zostało jeszcze zakończone.

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