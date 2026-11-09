W Wielkiej Brytanii naukowcy z Uniwersytetu Cambridge opracowali eksperymentalną terapię mRNA, która ma tymczasowo stymulować komórki mięśnia sercowego do podziału i odbudowy uszkodzonej tkanki. W doświadczeniach na myszach po zawale leczenie wzmocniło skurcze serca i zwiększyło o około 10% objętość krwi pompowanej podczas jednego skurczu w porównaniu ze zwierzętami, które otrzymały pozorowane leczenie, informuje News-Medical.

Jak działa terapia

Po zawale preparat podawano bezpośrednio do serc myszy, a wyniki oceniano za pomocą echokardiografii. Terapia wykorzystuje zmodyfikowany informacyjny RNA do tymczasowej aktywacji w komórkach dwóch białek — Myc i cykliny T1. Zgodnie z zamierzeniem naukowców ma to sprzyjać odbudowie tkanki serca.

Naukowcy zaznaczyli, że działanie leczenia jest lokalne i krótkotrwałe. Nie oczekują, że to podejście spowoduje trwałe zmiany w komórkach serca, co powinno zmniejszyć ryzyko nadmiernego wzrostu tkanek. U myszy nie odnotowano skutków ubocznych. Powtórne badania po 28 dniach i 12 tygodniach wykazały, że poprawa funkcji serca utrzymała się.

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Perspektywy leczenia niewydolności serca

Po zawale dorosłe ludzkie serce może stracić do miliarda komórek mięśnia sercowego. W przeciwieństwie do wielu innych narządów serce dorosłego człowieka nie jest zdolne do odtworzenia utraconych komórek, co może prowadzić do powstawania blizn, niewydolności serca i śmierci.

Współstarsza autorka badania, Katherine Wilson, adiunktka w Katedrze Farmakologii i Instytucie Gurdona Uniwersytetu Cambridge, podkreśliła, że wynik nie jest całkowitym lekarstwem na niewydolność serca. Według źródła nawet niewielka poprawa funkcji serca wiąże się z niższą śmiertelnością pacjentów i lepszą zdolnością do wykonywania codziennych czynności.

Zespół otrzymał finansowanie od British Heart Foundation na kontynuację prac. Przed przejściem do badań z udziałem ludzi metoda musi zostać przetestowana na większych modelach zwierzęcych, aby ustalić jej bezpieczeństwo i skuteczność. Wyniki badania opublikowano w czasopiśmie Nature Cardiovascular Research.

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