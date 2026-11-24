W Waszyngtonie w USA, podczas dorocznego spotkania Towarzystwa Neuronaukowego, badacze przedstawili wyniki obserwacji zmian w mózgu podczas ciąży. W grupie kobiet rodzących po raz pierwszy całkowita objętość mózgu zmniejszyła się do czasu porodu o około 3,5%. Informuje o tym Nature.

Obserwacje przed i po porodzie

Zespół neurobiolożki poznawczej z Uniwersytetu Wirginii, Hanny Grotzinger, obserwował sześć kobiet oczekujących pierwszego dziecka, dwie matki rodzące po raz drugi, a także pięć uczestniczek, które nie były w ciąży. Od okresu przed poczęciem do roku po porodzie każda uczestniczka przeszła do 30 badań MRI i oddawała próbki krwi.

Dane potwierdziły tendencje wcześniej wykryte w szczegółowym badaniu jednej kobiety. Objętość istoty szarej zmniejszała się niemal we wszystkich obszarach kory mózgowej, zwłaszcza w strefach związanych z poznaniem społecznym. Jednocześnie gałka blada — struktura uczestnicząca w regulacji ruchów i motywacji — powiększała się podczas ciąży.

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Różnice między pierwszą a kolejną ciążą

Podczas pierwszej ciąży objętość płynu mózgowo-rdzeniowego wzrosła o 11%. U kobiet rodzących po raz drugi naukowcy również odnotowali zmiany, ale objęły one około połowy obszarów kory, a istotnego wzrostu objętości płynu mózgowo-rdzeniowego nie było. Grotzinger zastrzegła, że ze względu na niewielką liczebność próby potrzebne są większe badania, aby potwierdzić te różnice.

Również między pierwszym a drugim trymestrem u większości uczestniczek zwiększał się przepływ krwi w mózgu: osiągał szczyt około 21. tygodnia ciąży i zmniejszał się bliżej porodu. U jednej uczestniczki, u której rozwinął się stan przedrzucawkowy, przepływ krwi był niższy przez całą ciążę, a zmniejszenie ilości istoty szarej było mniejsze niż u pozostałych uczestniczek.

Neurobiolożka Liisa Galea z Centrum Uzależnień i Zdrowia Psychicznego w Toronto podkreśliła, że tak znaczące zmiany są częścią typowej ciąży i nie powinny budzić lęku. Badacze analizują te procesy, aby lepiej zrozumieć, dlaczego u części osób rozwija się depresja podczas ciąży lub po porodzie.

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