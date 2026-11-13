Międzynarodowy dostawca indeksów giełdowych MSCI zwiększył wagę Tajwanu w trzech głównych indeksach w wyniku regularnego przeglądu. W indeksie MSCI Emerging Markets, najczęściej śledzonym przez zagranicznych inwestorów instytucjonalnych, udział Tajwanu wzrósł z 28,86% do 29,01%, podaje Taipei Times.

MSCI zwiększyło również wagę Tajwanu w indeksie MSCI All-Country World Index — z 3,25% do 3,28%. W indeksie MSCI All-Country Asia ex-Japan udział tajwańskiego rynku wzrósł z 32,72% do 32,83%.

Trzeci wzrost z rzędu

To już trzeci kwartał z rzędu, w którym MSCI jednocześnie zwiększa wagę Tajwanu we wszystkich trzech indeksach. Analitycy powiązali przegląd z silnymi wynikami zorientowanego na technologie tajwańskiego rynku akcji w obliczu globalnego boomu sztucznej inteligencji.

W MSCI Emerging Markets największy wzrost wagi odnotowały Indie — o 0,17 punktu procentowego. Największy spadek dotyczył Chin — o 0,13 punktu procentowego.

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Zmiany w składzie indeksów

Do MSCI Global Standard Indexes dodano trzech tajwańskich producentów: Kinsus Interconnect Technology, Nan Ya Printed Circuit Board i Taiwan Union Technology. Jednocześnie spółki te wykluczono z MSCI Global Small Cap Indexes. Ich włączenie do standardowych indeksów MSCI planowano jeszcze podczas sierpniowego przeglądu, jednak zostało odroczone z powodu ograniczeń handlowych Tajwańskiej Giełdy Papierów Wartościowych po gwałtownym wzroście notowań.

Ze standardowych indeksów wykluczono również Chailease Holding, E Ink Holdings, Lotes i Wan Hai Lines. Chailease, E Ink i Lotes weszły natomiast do indeksów spółek o małej kapitalizacji. MSCI dodało do tych indeksów jeszcze 15 tajwańskich akcji, w tym AIC, ASRock Industrial Computer i Browave, a dziewięć akcji wykluczyło.

Największy wzrost wagi w MSCI Taiwan Index odnotowała Taiwan Union Technology — z poziomu zerowego do 0,37%. Najbardziej zauważalna redukcja dotyczyła Taiwan Semiconductor Manufacturing Co: jej udział zmniejszył się o 0,25 punktu procentowego, do 54,29%. Zaktualizowane indeksy zaczną obowiązywać po zamknięciu rynku 30 listopada.

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