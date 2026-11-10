Prezes międzynarodowej medycznej organizacji humanitarnej Lekarze bez Granic (MSF) Javid Abdelmoneim oświadczył, że Izrael cofnął organizacji zezwolenie na działalność w Strefie Gazy i utrudnia wwożenie towarów medycznych. Powiedział o tym w komentarzu dla Anadolu Agency.

Oświadczenia o ograniczeniach pomocy medycznej

Według Abdelmoneima izraelskie władze nie zezwalają na wwóz do Gazy między innymi wózków inwalidzkich, kul i aparatów ultrasonograficznych, ponieważ uważają, że mogą one zostać wykorzystane do celów wojskowych. Oświadczył, że działania Izraela znacząco zaszkodziły systemowi opieki zdrowotnej Gazy poprzez ataki na medyków i ograniczenia dostępu do towarów medycznych.

Prezes MSF twierdzi, że pracownicy medyczni w Gazie byli zabijani, zatrzymywani i torturowani. Według niego Izrael od ponad roku przetrzymuje chirurga MSF bez postawienia zarzutów.

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Ograniczenie obecności humanitarnej

Abdelmoneim poinformował, że cofnięcie zezwoleń na działalność dla ponad 30 organizacji pozarządowych doprowadziło do braku międzynarodowego personelu i ograniczenia usług medycznych, zwłaszcza na okupowanym Zachodnim Brzegu Jordanu.

Ostrzegł również przed pogarszaniem się warunków życia w Gazie z powodu braku czystej wody i rozprzestrzeniania się ścieków. W jego ocenie trwające izraelskie ataki i ofiary, w tym wśród dzieci, nie świadczą o skutecznym zawieszeniu broni. Według Anadolu, pomimo porozumienia o zawieszeniu broni obowiązującego od 10 października 2025 roku, potrzeby Gazy w zakresie mieszkań i odbudowy pozostają znaczne z powodu ograniczeń w imporcie materiałów budowlanych i towarów do urządzania tymczasowych mieszkań.

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