W Malezji były premier i przewodniczący partii Bersatu Muhyiddin Yassin oświadczył, że porozumienie dotyczące poparcia rządu premiera Anwara Ibrahima podczas kluczowych głosowań parlamentarnych nie ma związku z nadchodzącymi wyborami w stanie Malakka. Według niego jest to odrębna kwestia, niezwiązana z porozumieniem, podaje Channel NewsAsia.

Porozumienie o poparciu dla rządu

Sześciu deputowanych Bersatu, w tym Muhyiddin Yassin, podpisało porozumienie o zaufaniu i poparciu dla rządu — Confidence and Supply Agreement. Przewiduje ono poparcie dla rządu Anwara Ibrahima w kluczowych głosowaniach parlamentarnych do końca obecnej kadencji parlamentu.

Do porozumienia dołączyli również deputowany z Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman z Malaysian United Democratic Alliance oraz sześciu niezależnych deputowanych, którzy wcześniej deklarowali poparcie dla rządu. Taka formuła przewiduje poparcie dla rządu, w tym podczas głosowań nad budżetem i wnioskami o wotum zaufania, bez formalnego wejścia deputowanych do koalicji rządzącej.

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Warunki porozumienia i wybory

Uczestnicy porozumienia wezwali do wprowadzenia limitu dwóch kadencji dla premiera oraz rozdzielenia funkcji prokuratora generalnego i oskarżyciela publicznego przed końcem mandatu obecnej administracji. Zażądali również równego finansowania rozwoju okręgów wyborczych dla deputowanych opozycji i deputowanych popierających rząd.

Muhyiddin oświadczył, że Bersatu pozostanie w opozycji i będzie pełnić rolę mechanizmu kontroli i równowagi. Według niego porozumienie ma obowiązywać do rozwiązania parlamentu, ale może zostać zakończone, jeśli jedna ze stron nie wypełni swoich zobowiązań.

Bersatu planuje wystawić kandydatów w ośmiu z 28 okręgów wyborczych stanu Malakka. W czterech okręgach partia będzie bezpośrednio rywalizować z Pakatan Harapan. Głosowanie w wyborach w Malakce zaplanowano na 14 listopada, a wcześniejsze głosowanie — na 10 listopada.

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