Gmina okręgowa Amathole w RPA ogłosiła przywrócenie dostaw wody w mieście KwaMaqoma, wcześniej znanym jako Fort Beaufort. Jednocześnie utrzymane zostanie racjonowanie wody, ponieważ zapotrzebowanie w mieście przekracza możliwości działającej stacji uzdatniania wody.

Jak informuje Daily Maverick, wyznaczono wyspecjalizowanego wykonawcę do naprawy i wymiany filtrów na stacji, który już rozpoczął prace. Do czasu usunięcia problemów z filtrami woda będzie nadal dostarczana cysternami.

Modernizacja stacji

Ministerka zasobów wodnych i sanitacji Pemmy Majodina w czerwcu 2025 roku poinformowała parlament, że na pełną modernizację stacji uzdatniania wody w Fort Beaufort do czerwca 2027 roku przeznaczono 150 mln randów. Po modernizacji jej wydajność ma wzrosnąć do 15 mln litrów wody dziennie.

Jako środek krótkoterminowy Departament Zasobów Wodnych i Sanitacji przewidział 22 mln randów w budżecie na lata 2025/26. Zakończenie tych prac planowano do czerwca 2026 roku. Jednocześnie we wrześniu mieszkańcy mówili dziennikarzom, że woda w kranach czasami nie była dostępna przez tygodnie, a po przywróceniu dostarczano ją tylko późnym wieczorem.

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Według Majodiny, po wprowadzeniu w 2015 roku kanalizacji ze spłukiwaniem wodą zapotrzebowanie na wodę przekroczyło możliwości stacji, która może oczyszczać 6,5 mln litrów dziennie. Dodatkowym problemem są wycieki, w tym z domowych spłuczek toaletowych. Gmina skontrolowała 1282 gospodarstwa domowe i ustaliła, że 1059 z nich wymaga napraw.

Skargi mieszkańców i protesty

Mieszkańcy KwaMaqoma skarżyli się na zatkane odpływy kanalizacyjne, wycieki ścieków na ulice oraz długotrwałe przerwy w dostawach wody. 16 października zablokowali drogę do Gqeberhy, protestując przeciwko sytuacji związanej z dostawami wody.

Problemy dotknęły także okoliczne wsie. W Upsher, położonym około 35 km od KwaMaqoma, mieszkańcy oświadczyli, że wodą napełniany jest tylko jeden z trzech zbiorników — raz na trzy lub cztery miesiące. We wsi Qweru wykonawca pozostawił niedokończony projekt zaopatrzenia w wodę górnej części miejscowości, rozpoczęty w 2023 roku.

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