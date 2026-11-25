W Bolonii we Włoszech Lorenzo Musetti pokonał reprezentanta Korei Południowej Honga Seong-chana 6:0, 7:6 (7:5) w meczu otwierającym ćwierćfinał Pucharu Davisa. Dzięki temu sukcesowi Włosi, trzykrotni obrońcy trofeum, objęli prowadzenie 1:0 w rywalizacji.

Powrót Musettiego

Dla 24-letniego Musettiego był to pierwszy mecz w Pucharze Davisa od 2024 roku. Ubiegłoroczny turniej finałowy opuścił z powodów fizycznych i rodzinnych. Jak informuje Channel NewsAsia, z powodu kontuzji w sezonie 2026 tenisista spadł na 27. miejsce światowego rankingu, choć w styczniu awansował na piątą pozycję.

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Przebieg meczu i kolejne spotkania

Włoch nie oddał rywalowi ani jednego gema w pierwszym secie. W drugiej partii objął prowadzenie 4:2, jednak Hong wyrównał stan i doprowadził do tie-breaka. Musetti utrzymał przewagę i zakończył mecz po godzinie i 32 minutach.

W drugim meczu singlowym Flavio Cobolli ma zagrać z Kwonem Soon-woo. Jeśli po dwóch meczach singlowych zwycięzca rywalizacji nie zostanie wyłoniony, Matteo Berrettini i Andrea Vavassori zmierzą się w deblu z Chungiem Hyeonem i Kwonem. Zwycięzca ćwierćfinału zagra w piątek w półfinale z Czechami, którzy wcześniej pokonali Kanadę.

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