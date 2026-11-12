Naukowcy z Oregon Health & Science University odkryli, że rzadka mutacja genu APOE, znana jako Christchurch, zapobiegała gromadzeniu się w mózgu białka tau i alfa-synukleiny w modelu mysim, informuje News-Medical. Białko tau wiąże się z chorobą Alzheimera, natomiast gromadzenie alfa-synukleiny jest charakterystyczną oznaką postępu choroby Parkinsona i otępienia z ciałami Lewy’ego.

Eksperyment na myszach

Pracę opublikowano w czasopiśmie Cell Reports. Naukowcy wykorzystali myszy genetycznie predysponowane do gromadzenia w mózgu białka tau i alfa-synukleiny. Po dodaniu mutacji Christchurch do genu APOE u tych zwierząt nie zaobserwowano gromadzenia się żadnego z obu białek, mimo ich początkowej predyspozycji do tego.

Wcześniejsze badania na modelach zwierzęcych wskazywały już, że mutacja Christchurch może zapobiegać gromadzeniu się białka tau. Nowa praca potwierdziła ten wynik i wykazała jej możliwy związek ze zmniejszeniem gromadzenia alfa-synukleiny.

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Perspektywa terapii genowej

Autorzy zaznaczają, że wyniki otwierają możliwość dalszego badania terapii genowej w celu zapobiegania zaburzeniom poznawczym i ruchowym związanym z chorobą Parkinsona oraz pokrewnymi schorzeniami. Jednocześnie badanie przeprowadzono na modelu mysim, a nie z udziałem ludzi.

Uwagę na mutację Christchurch zwrócił opisany w 2019 roku przypadek kobiety z Kolumbii, która była nosicielką rzadkiej mutacji, po raz pierwszy wykrytej w Nowej Zelandii. Wcześniejsze badania sugerowały, że może ona opóźniać objawy otępienia u osób genetycznie predysponowanych do choroby Alzheimera. Laboratorium autorów poszukuje finansowania na kontynuację badań przedklinicznych; według oceny naukowców sprawdzenie idei terapii genowej z udziałem ludzi będzie wymagało kilku lat.

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