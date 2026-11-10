Naukowcy z University of Central Florida odkryli, że mutacje genetyczne związane z dziedziczną postacią choroby Alzheimera mogą bezpośrednio zaburzać przekazywanie sygnałów z neuronów ruchowych do mięśni. System eksperymentalny nie zawierał mózgu ani rdzenia kręgowego, co umożliwiło odrębną ocenę wpływu mutacji na obwodowy układ nerwowy, podaje ScienceDaily.

Model złącza nerwowo-mięśniowego

Naukowcy badali rzadką rodzinną postać choroby Alzheimera, która zwykle ujawnia się między 40. a 65. rokiem życia. W pracy wykorzystali technologię „człowiek-na-chipie” — miniaturową platformę laboratoryjną z ludzkich komórek, opracowaną i wyprodukowaną przez firmę Hesperos.

Zespół stworzył model złącza nerwowo-mięśniowego — miejsca, w którym neuron ruchowy przekazuje sygnał komórce mięśniowej. Zdrowe komórki mięśniowe połączono z neuronami ruchowymi uzyskanymi z komórek macierzystych, które miały mutacje związane z dziedziczną chorobą Alzheimera.

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Naukowcy sprawdzali, jak stabilnie sygnały nerwowe wywoływały skurcze mięśni oraz jak długo mięśnie mogły się kurczyć przed wystąpieniem zmęczenia. Wyniki pokazały, że mutacje te mogą zakłócać prawidłowe współdziałanie nerwów i mięśni.

Potrzebne są badania z udziałem ludzi

Choroba Alzheimera jest przede wszystkim kojarzona z pogorszeniem pamięci i funkcji poznawczych. Jednocześnie u niektórych pacjentów przed wyraźnymi objawami poznawczymi obserwowano zmiany chodu, równowagi lub koordynacji. Badanie sugeruje, że przynajmniej część takich zaburzeń może być związana nie tylko ze zmianami w mózgu, lecz także z nerwami obwodowymi.

Autorzy podkreślają, że eksperyment laboratoryjny nie dowodzi, iż takie zmiany u ludzi koniecznie pojawiają się przed problemami z pamięcią. Potrzebne są dalsze badania, w tym dotyczące częstszych postaci choroby Alzheimera. Wyniki rodzą również pytanie, czy terapie ukierunkowane wyłącznie na mózg mogą wpływać na zaburzenia połączeń nerwowo-mięśniowych w innych częściach ciała.

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