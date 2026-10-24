Dom Arabów (Casa de los Arabes) w Hawanie na Kubie zapoznaje odwiedzających z historią arabskiej społeczności wyspy i jej udziałem w życiu kraju. W muzeum, mieszczącym się w kolonialnej rezydencji, prezentowane są fotografie pierwszych rodzin imigrantów, ich listy i rzeczy osobiste, a także tradycyjna broń arabska.

W jednej z sal odtworzono beduiński namiot z kuwejckiej pustyni. Część mieczy i strzelb na wystawie zagraniczni przedstawiciele podarowali Fidelowi Castro, który stanął na czele rewolucji kubańskiej w latach 50. XX wieku.

Migracja z Lewantu

Jak informuje The National, pierwsi arabscy imigranci przybyli na Kubę w drugiej połowie XIX wieku — głównie z Libanu, Syrii i innych części Lewantu. Region przeżywał wówczas depresję gospodarczą, wysokie podatki, zagrożenie poborem do wojska w Imperium Osmańskim, zmniejszanie się areału ziem nadających się pod uprawę oraz upadek handlu jedwabiem.

Według dyrektorki muzeum, Jaquelin Díaz Fuentes, dla wielu przybyszów ostatecznym celem były Stany Zjednoczone, jednak Kuba stała się ważnym punktem wjazdu na półkulę zachodnią. Początkowo do kraju przyjeżdżali młodzi mężczyźni, którzy zajmowali się handlem ulicznym, a później zakładali stabilne firmy importowe. Następnie sprowadzali rodziny i narzeczone z ojczyzny, a członkowie społeczności zaczęli również zawierać małżeństwa z miejscowymi mieszkańcami.

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Ślady w kulturze wyspy

Przedstawiciele arabskiej społeczności walczyli o niepodległość Kuby od Hiszpanii w 1895 roku. W latach 70. XX wieku potomkowie pierwszych imigrantów utworzyli Arabski Związek Kuby, aby zachowywać i promować kulturę arabską oraz jej wkład w życie kraju.

Díaz Fuentes zaznaczyła również, że wpływ świata arabskiego na Kubie rozpoczął się za pośrednictwem Hiszpanii, która przez ponad 700 lat znajdowała się pod rządami muzułmańskimi. Według niej hiszpańska architektura i szereg słów arabskiego pochodzenia dotarły na wyspę wraz z kulturą hiszpańską. Dyrektorka muzeum powiązała hiszpańskie wyrażenie ojalá, oznaczające „mam nadzieję”, z arabskim inshallah.

W 2015 roku naprzeciwko muzeum zbudowano meczet sfinansowany przez Arabię Saudyjską. Wcześniej w Domu Arabów mieścił się jedyny meczet na wyspie, z którego korzystali wyłącznie zagraniczni dyplomaci i członkowie ich rodzin. W artykule zaznaczono także, że wpływ arabski jest widoczny w projekcie tradycyjnej kubańskiej męskiej koszuli guayabera, którą przeprojektował i spopularyzował libański handlarz tekstyliami.

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