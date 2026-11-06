Muzeum im. księdza Stanisława Staszica w Hrubieszowie we wschodniej Polsce otrzymało anonimowo przekazaną kolekcję artefaktów związanych z Wandalami, liczących prawie 2000 lat. W zbiorze znalazły się miecz, groty włóczni i oszczepu, elementy tarczy, ostrogi oraz inne przedmioty z pochówku. Informuje o tym Notes from Poland.

Miecz i wyposażenie wojownika

Najbardziej wyróżniającym się przedmiotem jest miecz, który zachował się w trzech fragmentach. Muzeum zaznaczyło, że Wandalowie celowo łamali lub zginani broń i inne przedmioty z pochówków podczas obrzędów pogrzebowych. W kolekcji znajdują się również dwa złamane groty włóczni, umbo tarczy z kolcem, uchwyt tarczy, fragment noża, sprzączka do pasa oraz dwie ostrogi.

Wśród znalezisk odkryto także części grzebienia z kości i brązową fibulę — zapinkę do płaszcza. Przedmioty są w złym stanie i wymagają pilnej konserwacji, zwłaszcza żelazne elementy uzbrojenia, które przez stulecia leżały w ziemi. Rzeczy zostały również poddane działaniu wysokiej temperatury, ponieważ zmarłego spalono wraz z rzeczami osobistymi. Na podstawie charakteru przedmiotów muzeum przypuszcza, że pochowana osoba miała wysoki status społeczny.

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Miejsce pochówku ma zostać zbadane

Pracownicy muzeum nie wiedzą, kto dokładnie znalazł pochówek ani gdzie się on znajduje. Według informacji otrzymanych przez instytucję pochówek odkryto kilka lat temu na polu uprawnym w gminie Werbkowice. Artefakty przekazano muzeum za pośrednictwem pośrednika; ważną rolę w zorganizowaniu przekazania odegrał miejscowy poszukiwacz z wykrywaczem metalu.

Muzeum planuje ustalić dokładne miejsce znaleziska przyszłego lata za pomocą wykopalisk archeologicznych. Uważa, że w tej okolicy mogą znajdować się inne podobne pochówki uszkodzone przez prace rolnicze.

Wandalowie byli starożytnym ludem germańskim, który, jak przypuszczają badacze, przybył na terytorium współczesnej Polski około III lub II wieku p.n.e. Zwykle łączy się ich z kulturą przeworską, która istniała na części terytorium współczesnej Polski w epoce żelaza i okresie rzymskim.

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