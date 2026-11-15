Muzyk Phil Collins podczas ceremonii wprowadzenia do Rock and Roll Hall of Fame w Los Angeles w Stanach Zjednoczonych oświadczył, że czuje się znacznie lepiej niż wcześniej, i nie wykluczył możliwości ponownego występowania. Było to jedno z jego rzadkich publicznych wystąpień.

Jak informuje Variety, na początku przemówienia Collins powiedział, że jego stan znacznie się poprawił. Muzyk wspomniał również o plotkach dotyczących tego, czy będzie jeszcze śpiewać lub wyruszy w trasę, i podkreślił, że jest jeszcze za wcześnie, by go skreślać.

Możliwe koncerty

Po ceremonii Collins powiedział dziennikarzom, że ma domowe studio nagraniowe oraz przyjaciół muzyków, którzy wcześniej grali w jego zespole. Według niego pozwala mu to nadal zajmować się muzyką.

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Zaznaczył, że wcześniej nie był pewien, czy będzie mógł ponownie wyruszyć w trasę. Jednak po rozmowie z dziećmi muzyk zasugerował, że zorganizowanie kilku koncertów nie wykracza poza granice możliwości. Nie podał konkretnych dat ani planów.

Praca nad muzyką

Collins powiedział, że chciałby pracować w swoim studiu wraz z przyjaciółmi muzykami, pisać muzykę, a później zaprezentować ją słuchaczom. Nazwał to pracą, która nadal trwa.

Wcześniej muzyk publicznie mówił o problemach zdrowotnych. W sierpniu powiedział „The Times”, że w 2024 roku omal nie zmarł z powodu powikłań związanych z nadużywaniem alkoholu. Na początku 2026 roku Collins powiedział BBC Two, że przeszedł pięć operacji kolana.

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