Paul McCartney i Ringo Starr wystąpią razem 29 stycznia 2027 roku na festiwalu muzycznym VetsAid w Las Vegas w USA. Jak podaje Rolling Stone, dwaj członkowie The Beatles dołączą do gitarzysty Eagles, Joe Walsha, podczas specjalnego występu w MGM Grand Garden Arena.

Rzadki wspólny występ

McCartney i Starr po raz ostatni wystąpili na jednej scenie w grudniu 2024 roku w Londynie podczas finałowego koncertu trasy Got Back McCartneya. Starr zagrał wówczas na perkusji w utworach Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band i Helter Skelter.

Joe Walsh oświadczył, że chce odwdzięczyć się Las Vegas, gdzie pracował przez ostatnie dwa lata, a także wesprzeć społeczność weteranów miasta i rodziny weteranów. Zapowiedział również możliwe pojawienie się innych specjalnych gości.

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Program i bilety

W ogłoszonym dotychczas składzie VetsAid 2027 znaleźli się także The Killers, The War on Drugs, St. Vincent i Lucius. Sprzedaż biletów za pośrednictwem AXS rozpocznie się 13 listopada o godz. 10:00 czasu pacyficznego. Ich cena bez podatków i opłat wyniesie 200 dolarów, a weteranom zostaną zaoferowane specjalne bilety i ceny.

Cały dochód netto z festiwalu zostanie przeznaczony na organizacje charytatywne pomagające weteranom. Koordynacją podziału środków zajmie się Combined Arms Institute.

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